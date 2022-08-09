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Mustafa Dalcı: "Finalde girdiğimiz pozisyonları sonuçlandırabilseydik ilk yarı maçı koparabilirdik"

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- Mustafa Dalcı: "Finalde girdiğimiz pozisyonları sonuçlandırabilseydik ilk yarı maçı koparabilirdik" Konyaspor karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulunan MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Dalcı, "Finalde girdiğimiz pozisyonları sonuçlandırabilseydik ilk yarı maçı...

- Mustafa Dalcı : "Finalde girdiğimiz pozisyonları sonuçlandırabilseydik ilk yarı maçı koparabilirdik"

ANKARA - Konyaspor karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulunan MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Dalcı, "Finalde girdiğimiz pozisyonları sonuçlandırabilseydik ilk yarı maçı koparabilirdik" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında Konyaspor'u konuk eden MKE Ankaragücü 0-0'lık skorla berabere kaldı. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Dalcı, karşılaşmanın bekledikleri gibi zorlu geçtiğini belirtti. Dalcı, "Geçen sezon bu ligde doğru işler yapan, kompakt oynayan, disiplinli bir takıma karşı oynadık. Biz oyun olarak ilk yarı maçı koparabilirdik. İlk yarı oyunu forse ettik diyebilirim. Geçiş oyunlarını çok doğru yaptık. İlk yarı çok uyumlu oynadığımızı düşünüyorum. Finalde girdiğimiz pozisyonları sonuçlandırabilseydik ilk yarı maçı koparabilirdik. İkinci yarı biraz daha dengeli bir maç oldu. Son 20 dakika gelgitli bir maç oldu, iki takım da kazanabilirdi. Duran top harici pozisyon verdiğimizi hatırlamıyorum. Takımın uyumundan, tempodan, mücadeleden memnunum. Bir puan da bu ligde önemli" ifadelerine yer verdi.

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - Spor

MKE Ankaragücü Mustafa Dalcı Konyaspor Spor Haberler

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