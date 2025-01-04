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Mustafa Dalcı'dan Maç Sonrası Açıklama: 'Asla Vazgeçmeyeceğiz'

Mustafa Dalcı'dan Maç Sonrası Açıklama: 'Asla Vazgeçmeyeceğiz'
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Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Başakşehir karşısında aldıkları 1-0'lık mağlubiyetin ardından oyuncularını tebrik etti ve mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Başakşehir maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Oyuncularımı yürekten kutluyorum. Üzgünüz ancak asla vazgeçmeden, çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor, evinde karşılaştığı Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, "Ligin güçlü oyununu ve oyun planı olan bir takıma karşı oynadık. Bunu da yetenekli ve üst seviyede oynayan bir takımına karşı oynadık. Hafta boyunca çalıştık. İlk yarıda takımımla ilgili olumsuz durumlar vardı. Kazandığımız topları istediğimiz gibi kullanmadık. Bir pozisyonda hata yaptık ve soyunma odasına 1-0 geride girdik. İkinci yarı skoru değiştirme adına oyun planımızda değişikliklere gittik. Opsiyonlarımız çok iyiydi. Bu seviyedeki takımlara karşı bu oyunu oynamak kolay değildir. Oyuncularım, planımıza harfiyen uydu. İkinci yarıdaki oyuna göre en kötü beraberlik almamız gerekiyordu. Oyuncularımı yürekten kutluyorum. Üzgünüz ancak asla vazgeçmeden, çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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