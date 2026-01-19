Haberler

Milli güreşçi Mustafa Can Düzgün, Türkiye Şampiyonası biletini kaptı

Milli güreşçi Mustafa Can Düzgün, Türkiye Şampiyonası biletini kaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehirli sporcu Mustafa Can Düzgün, Isparta'da düzenlenen Grup Şampiyonası'nda 110 kilo kategorisinde gösterdiği üstün performansla Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Eskişehirli başarılı sporcu Mustafa Can Düzgün, Isparta'da düzenlenen Grup Şampiyonası'nda, 110 kilo kategorisinde elde ettiği dereceyle Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Isparta'da 16-18 Ocak 2026 tarihleri arasında ev sahipliğinde gerçekleşen Grup Şampiyonası, kıran kırana mücadelelere sahne oldu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcuların ter döktüğü şampiyonada, Eskişehirli sporcu Mustafa Can Düzgün sergilediği performansla göz doldurdu.

110 kiloda büyük başarı

Ağır sıklet kategorisinin dikkat çeken isimlerinden biri olan Mustafa Can Düzgün, 110 kiloda rakiplerine karşı üstün bir mücadele sergiledi. Şampiyona sonunda klasman yapmayı başaran genç sporcu, bu başarısıyla birlikte önümüzdeki süreçte düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'nda şehri temsil etme hakkını elde etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Kabine toplantısı başladı! Masada kritik konu başlıkları var

Son haftaların en kritik toplantısı başladı! İşte masadaki konular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı

100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı
Hemen telefona sarıldı! Arda Güler'den Yiğit Efe'ye destek

Yakın arkadaşının bu paylaşımını görünce hemen telefona sarıldı
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi

Mehmet Akif'in eski eşi kovuldu! Sözleri sitem dolu
Aslan transfer ateşini yaktı! Galatasaray'da Noa Lang sonrası bir bomba daha

Galatasaray'da Noa Lang sonrası bir bomba daha
Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı

100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı
Prens George'dan okul arkadaşlarına tehdit: Babam bir gün kral olacak

Okul arkadaşlarını böyle tehdit etmiş: Babam bir gün kral olacak...
Real Madrid'i eleyen 2. Lig takımı Barcelona ile eşleşti

2. Lig takımına büyük şok! Real Madrid'i elediklerine pişman oldular