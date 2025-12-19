Tire FK'yı Mustafa Çalışkan sırtlıyor

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta art arda 3 galibiyetle Play-Off potasına yerleşen Tire 2021 FK'yı Mustafa Çalışkan taşıyor. Bu sezon 11 maçta 6 gol, 7 asistle oynayan 24 yaşındaki futbolcu; son 3 maçta 4 gol, 3 asist yaptı. Karşıyaka altyapısında yetişen, son iki sezondur Tire'de oynayan Mustafa Çalışkan, pazartesi günü devrenin son maçında zirve yarışındaki eski kulübü yeşil-kırmızılılara rakip olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor