Mustafa Alper Avcı: Belirsizlik Son Bulmalı

Mustafa Alper Avcı: Belirsizlik Son Bulmalı
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Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, kulübün içindeki belirsizliklerin bir an önce çözülmesi gerektiğini vurguladı. Hatayspor karşısında alınan 5-0'lık mağlubiyet sonrası oyuncuların gelişimi ve gelecek sezon planlaması hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, kulübün içerisindeki belirsizliğin bir an önce son bulması gerektiğini belirterek, "Konuşsam dil razı değil, sussak gönül razı değil. O yüzden konuşulması gereken birçok şey var" dedi.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında evinde Atakaş Hatayspor'a 5-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, "Söylenebilecek pek bir şey yok. Geldiğimiz günden bu yana hem oyun hem de oyuncunun gelişimi üzerine bir mücadelenin içerisindeyiz. Diğer tarafta da kulübün içerisinde bulunduğu belirsizlik, önümüzdeki sezonun planlanmasıyla alakalı bizim adımıza bu maç çok gerçekçi bir senaryo oldu. Gelecek sezon bir alt ligde mücadele edecek 2 takımın maçı bizim için gerçekçi bir senaryo oldu. Burada kendi adımıza öz eleştiri yaparken oyuncularımızın gelecek planlaması yaparken hangi noktada olduğu gerektiği konusunda bu maç yol haritası oldu" ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki seneyle alakalı süreç belirlenmeli"

Gelecek sezonun planlanması ve belirsizliğin çözüme kavuşturulması gerektiğinin çok önemli olduğunu dile getiren Avcı, daha sonra şunları söyledi:

"Gelecek sezonki planlamada ve bu belirsizlikte nerede olmalıyız veya nerede olmamalıyız bunu sorgulamamız gerekiyor. Zaten yönetim kurulu ile görüşme yapacağız. Bu durumun çok net bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Bugün sahada yedek kulübesinde 3 oyuncu, 2 kaleci vardı. Bununda nedeni kadrolardaki yetersizlik. U19 ve U17 takımlarımızda kötü bir durumda. Konuşsam dil razı değil, sussak gönül razı değil. O yüzden konuşulması gereken birçok şey var. Burada oyuncular sorgulanmalı, yapılanma sorgulanmalı, organizasyon sorgulanmalı. Sahadaki oyuncuların reaksiyonu sorgulanmalı ama dönüp dolaşıp kulübün içerisindeki belirsizliğin biran önce son bulması gerekiyor. Gelecek sezona doğru planlama yapılsın, çünkü Adana Demirspor büyük bir camia. Sahada bugün sonuç, oyuncular ve teknik adam böyle olmamalıydı. Sorgulanacak çok şey var, sorgulayıp, tartışıp ve gerekirse kavga edip önümüzdeki seneyle alakalı süreç belirlenmeli." - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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