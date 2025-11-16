Muşta ve elektroşok cihazı taşırken yakalandı! Yediği ceza öyle böyle değil
Borussia Dortmund forması giyen Alman futbolcu Karim Adeyemi, muşta ve elektroşok cihazı taşıdığı için Alman devleti tarafından 450 bin euro para cezasına çarptırıldı.
- Borussia Dortmund futbolcusu Karim Adeyemi, muşta ve elektroşok cihazı taşırken yakalandı.
- Karim Adeyemi'ye 450 bin euro para cezası verildi.
- Karim Adeyemi'ye milli takımda herhangi bir yaptırım uygulanmayacak.
Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'da forma giyen 23 yaşındaki Alman futbolcu Karim Adeyemi, kötü bir olayla karşı karşıya geldi.
MUŞTA VE ELEKTROŞOK CİHAZLA YAKALANDI
Alman basınından Bild'de yer alan habere göre; Borussia Dortmund'un yıldız oyuncusu Karim Adeyemi, muşta ve elektroşok cihazı taşırken yakalandı.
450 BİN EURO PARA CEZASI
Haberde, Alman devletinin 23 yaşındaki futbolcuya yanında muşta ve elektroşok cihazı bulundurduğu için 7 bin 500 euro'luk 60 taksit halinde ödenmek üzere 450 bin euo para cezasına çarptırıldığı belirtildi. Almanya Milli Takımı kampında bulunan Adeyemi'ye milli forma altında herhangi bir yaptırım uygulanmayacağı dile getirildi.