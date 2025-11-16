Haberler

Muşta ve elektroşok cihazı taşırken yakalandı! Yediği ceza öyle böyle değil

Muşta ve elektroşok cihazı taşırken yakalandı! Yediği ceza öyle böyle değil
Güncelleme:
Borussia Dortmund forması giyen Alman futbolcu Karim Adeyemi, muşta ve elektroşok cihazı taşıdığı için Alman devleti tarafından 450 bin euro para cezasına çarptırıldı.

Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'da forma giyen 23 yaşındaki Alman futbolcu Karim Adeyemi, kötü bir olayla karşı karşıya geldi.

MUŞTA VE ELEKTROŞOK CİHAZLA YAKALANDI

Alman basınından Bild'de yer alan habere göre; Borussia Dortmund'un yıldız oyuncusu Karim Adeyemi, muşta ve elektroşok cihazı taşırken yakalandı.

Muşta ve elektroşok cihazı taşırken yakalandı! Yediği ceza öyle böyle değil

450 BİN EURO PARA CEZASI

Haberde, Alman devletinin 23 yaşındaki futbolcuya yanında muşta ve elektroşok cihazı bulundurduğu için 7 bin 500 euro'luk 60 taksit halinde ödenmek üzere 450 bin euo para cezasına çarptırıldığı belirtildi. Almanya Milli Takımı kampında bulunan Adeyemi'ye milli forma altında herhangi bir yaptırım uygulanmayacağı dile getirildi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor


