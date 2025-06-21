Muşspor, Tecrübeli Savunmacı Erkam Reşmen ile Anlaştı

Muşspor, Tecrübeli Savunmacı Erkam Reşmen ile Anlaştı
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TFF 2. Lig ekiplerinden Muşspor, geçtiğimiz sezon Kastamonuspor'da forma giyen 35 yaşındaki savunma oyuncusu Erkam Reşmen ile anlaştı. Kulüp, yeni sezonda tecrübeli oyuncunun defans hattını güçlendireceğini duyurdu.

TFF 2. Lig ekiplerinden Muşspor, kadrosunu tecrübeli savunma oyuncusu Erkam Reşmen ile güçlendirdi.

Geçtiğimiz sezon Kastamonuspor forması giyen 35 yaşındaki stoper ile anlaşma sağlandığını duyuran sarı-beyazlı kulüp, yeni sezonda savunma hattını deneyimli isme emanet edecek. Kulüpten yapılan açıklamada, "Tecrübeli defans oyuncusu Erkam Reşmen ile anlaşma sağlanmıştır. Yeni sezonda sarı beyaz formamız altında göstereceği mücadele için kendisine başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Muşspor'un yeni transferi, kariyerinde Beşiktaş, Kayserispor, Samsunspor, Gaziantep FK ve Bursaspor gibi kulüplerin formasını da giymişti. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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