Muşspor, Tecrübeli Savunmacı Erkam Reşmen ile Anlaştı

TFF 2. Lig ekiplerinden Muşspor, kadrosunu tecrübeli savunma oyuncusu Erkam Reşmen ile güçlendirdi.

Geçtiğimiz sezon Kastamonuspor forması giyen 35 yaşındaki stoper ile anlaşma sağlandığını duyuran sarı-beyazlı kulüp, yeni sezonda savunma hattını deneyimli isme emanet edecek. Kulüpten yapılan açıklamada, "Tecrübeli defans oyuncusu Erkam Reşmen ile anlaşma sağlanmıştır. Yeni sezonda sarı beyaz formamız altında göstereceği mücadele için kendisine başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Muşspor'un yeni transferi, kariyerinde Beşiktaş, Kayserispor, Samsunspor, Gaziantep FK ve Bursaspor gibi kulüplerin formasını da giymişti. - MUŞ