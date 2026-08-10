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Muşspor, Galatasaray altyapısından İsa Halidi'yi transfer etti

Muşspor, Galatasaray altyapısından İsa Halidi'yi transfer etti
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TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele edecek Muşspor, Galatasaray altyapısında yetişen 2006 doğumlu genç futbolcu İsa Halidi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Muşspor, Galatasaray altyapısında yetişen 2006 doğumlu genç futbolcu İsa Halidi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Muşspor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmaları kapsamında Galatasaray altyapısında yetişen 2006 doğumlu genç futbolcu İsa Halidi'yi kadrosuna kattı. Muş Spor Kulübünden yapılan açıklamada, "İsa Halidi'ye sarı-beyaz formamız altında başarılar diliyor, anlaşmanın kulübümüz ve futbolcumuz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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