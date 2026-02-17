Muşspor, Bursaspor'un stadını istedi: 22 bini versinler, biz doldururuz

TFF 2. Lig'de zirve yarışını sürdüren Muşspor'un Başkanı Fatih Cengiz, Sıfır TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Başkan Fatih Cengiz, Muşspor taraftarının her stadı doldurabileceğini belirterek çarpıcı sözlere imza attı.

''KENDİ TRİBÜNLERİMİZİ DOLDURABİLİRİZ''

Fatih Cengiz, Nazım Türknas'ın, ''Başkanım, her yerde herhalde Muşlular var galiba değil mi? Türkiye'mizin her bir noktasında Muş Spor taraftarı görebiliyoruz'' sorusuna cevap vererek, ''Tabii tabii, Türkiye'nin her ilinde Muşlu var. Şimdi bizim 400 bin şehirde nüfusumuz var, 1 milyon 500 bin de dağılmışız dışarı. Mesela hiçbir yerde seyirci taşımadan, yani taraftar taşımadan kendi tribünlerimizi doldurabiliriz. Yani şimdi diyelim ki Muş'tan taşımadan; İstanbul'daki İstanbul'da, Ankara'daki Ankara'da... Yani o anlamda. İzmir'deki İzmir'de. Mesela bizim bu hafta Aliağa'da maçımız var. Bize 10 bin versinler, biz o 10 bini doldururuz, sıkıntı yok'' ifadelerini kullandı.

''BURSASPOR 22 BİNİ BİZE VERSİN DOLDURURUZ''

Ligde Bursaspor ile Muş'ta oynanacak maç için 44 bin kişilik Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nun 22 bin kişilik bölümünü kendilerine isteyen Cengiz, ''Vermezler tabii ama verseler doldururuz. Atıyorum Bursaspor'un 44 bin kişilik bir stadı var. 22 bini bize versinler doldururuz, sıkıntı yok.'' sözlerini sarf etti.

MUŞ SPOR-BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN?

TFF 2. Lig'de Muşspor'un sahasında Bursaspor'u konuk edeceği mücadele 8 Mart Pazar günü Muş Stadyumu'nda oynanacak.