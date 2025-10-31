Muşspor, 1461 Trabzon FK maçı hazırlıklarına başladı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Muş Spor, hafta sonu sahasında oynayacağı 1461 Trabzon FK maçı hazırlıklarına başladı.

Sarı-beyazlı ekip, teknik direktör Fatih Çardak yönetiminde 1071 Spor Kompleksi'nde gerçekleştirdiği antrenmanda ısınma ve pas çalışmalarının ardından taktik ağırlıklı idman yaptı. Oyuncuların hırslı ve istekli performansı teknik ekibin yüzünü güldürdü.

Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda normal süresi 0-0 sona eren maçta Menemen FK'yı uzatma dakikalarında 1-0 mağlup eden Muş Spor, kupada bir üst tura yükselerek haftaya moralli girmişti.

Ligde orta sıralarda yer alan Muş Spor, sahasında oynayacağı karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Konuk ekip 1461 Trabzon FK ise deplasmandan galibiyetle dönerek çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor.

Teknik direktör Fatih Çardak, takımın son durumu hakkında yaptığı değerlendirmede, oyuncuların son haftalarda oyun kimliği anlamında önemli bir gelişim kaydettiğini ve bu ivmeden memnun olduğunu söyledi. Çardak, zaman zaman sonuçlara yansımayan maçlar olsa da genel sürecin kendilerini mutlu ettiğini ve oyun kültürlerinin artık oturmaya başladığını belirterek, "Zaten takımımız, 10 haftadır oyun kimliği anlamında her hafta gelişen bir ivme yakalamış durumda. Bazı haftalarda bunu sonuçlara yansıtamasak da genel süreçten oldukça memnunum. İleriye dönük hedeflerimiz açısından da bu oyun kültürünün bize kazandıracaklarının işaretlerini net şekilde alıyorduk. Malatya maçıyla başlayan bir süreç vardı ve bunu galibiyetle sonuçlandırdık. Bursa maçı bu anlamda çok değerliydi. Takımımızın deplasmanda, zorluk derecesi çok yüksek bir maçta, 43 bin kişinin önünde ortaya koyduğu oyun, bu rekabetin içinde ne kadar anlamlı bir yere sahip olduğumuzu ve Muş Spor'un ne kadar değerli bir camia olduğunu bir kez daha gösterdi. Orada galibiyeti kaçırdığımız bir süreç yaşadık. Kamuoyunun da takdir ettiği üzere verilmeyen penaltımız, kırmızı kartlar gibi etkenler vardı. Bunlar futbolun doğasında olan şeyler; biz bunlara takılmadan, gerçekçi hedeflerimize odaklanarak yolumuza devam ediyoruz" dedi.

"Bu performansın artarak devam etmesi en büyük temennim"

Menemen FK karşısında alınan galibiyetin moral açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Çardak, 13. dakikadan itibaren eksik oynamalarına rağmen takımın saha içinde ki fiziksel durumunun oldukça iyi olduğunu ifade ederek, "Akabinde büyük bir motivasyonla döndük ve Menemen maçı hazırlıklarımızı gerçekleştirdik. Yaklaşık 115 dakika boyunca, 13. dakikadan itibaren eksik kalmamıza rağmen oyuncularımız bu eksikliği sahada kesinlikle hissettirmedi. Oyun anlamında planımıza sadık kalarak, topa sahip olup rakibi oyuna fazla ortak etmeden ve enerjimizi kontrollü kullanarak maçın sonuna kadar bu disiplinle devam ettik. Top rakibe geçtiğinde ise muazzam bir savunma performansı sergiledik. Rakibin eksikliklerinden faydalanarak üç-dört net gol pozisyonu yakaladık. 113 dakika boyunca yalnızca bir-iki cılız atak, bir de net sayılabilecek bir pozisyon verdik. Bunun dışında rakibe neredeyse hiç fırsat tanımadan maçı tamamlamak bizim için büyük bir gurur kaynağı oldu. Bu maç, takımımın fiziksel anlamda ne seviyede olduğunu görmek açısından da çok değerliydi. Kadroda yedek oyuncularımızın ağırlıklı yer aldığı bir oyunda, onların da zihinsel olarak ne kadar hazır olduklarını, eksiklerini nasıl giderdiklerini göstermeleri bizim adımıza çok kıymetliydi. Oyuncularımla gerçekten gurur duyuyorum. Bu performansın artarak devam etmesi en büyük temennim. Bunun için çok çalışıyoruz, oyuncularım da çok büyük emek veriyor" şeklinde konuştu.

"Hazırlıklarımız gayet iyi gidiyor"

Son olarak hafta sonu oynanacak 1461 Trabzon FK maçına da değinen Çardak, hazırlıkların yoğun tempoda sürdüğünü, takımın enerjisinin ve motivasyonunun üst seviyede olduğunu söyleyerek, "Şimdi hızla toparlanıp takım olarak yeniden odaklandık. Yarın oynayacağımız 1461 Trabzon FK maçı hazırlıklarımız gayet iyi gidiyor. Enerjimiz çok yüksek, motivasyonumuz harikulade seviyede. Bunu sürdürebilmenin yolu, her gelen fırsatı sağlıklı bir şekilde değerlendirmekten geçiyor. Hafta sonu taraftarımızın tribünleri doldurmasını diliyorum. Onların sinerjisiyle motivasyonumuzu en üst seviyeye çıkararak, rakibin analizini doğru değerlendirip eksikliklerinden faydalanarak bu maçı da kazanmak istiyoruz. İnşallah haftayı galibiyetle kapatırız" diye konuştu.

Muş Spor Kaptanı Yusuf Yıldırım, geçtiğimiz hafta sonunda oynanan Bursaspor maçında takımın çok önemli bir mücadele ve oyun örneği ortaya koyduğunu söyledi. Oldukça zor bir deplasman olduğunu belirten Yıldırım, "Oradan bu şekilde çıkmak her takımın harcı değil" şeklinde konuştu.

Hafta içinde oynadıkları Menemen FK maçına da değinen Yıldırım, hem hava şartlarının hem de maçın uzatmaya gitmesinin kendilerini zorladığını ifade etti. Karşılaşmanın 12. dakikasında gördükleri kırmızı kartın da oyunu güçleştirdiğini belirten kaptan, buna rağmen takımın bu zorluğun üstesinden gelmeyi başardığını vurguladı.

İki maçtır iyi bir ivme yakaladıklarını dile getiren Yıldırım, "İnşallah bu formumuzu hafta sonu oynayacağımız 1461 Trabzon FK maçına da taşımayı düşünüyoruz. Allah'ın izniyle bu seriyi sürdürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Muşspor'un genç yeteneği Bilal Budak, takımın iyi bir gidişat içinde olduğunu belirterek, "Çok iyi çalışıyoruz, 1461 Trabzon FK maçına da en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Önce Malatya, sonra Bursa ve Menemen maçlarında çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. İnşallah 1461 Trabzon maçında da bu istikrarı sürdürmek istiyoruz" dedi.

Genç oyuncu, Pazar günü oynanacak karşılaşma için tüm taraftarları tribünlere davet ederek, "Tüm taraftarlarımızı maça bekliyoruz" diye konuştu. - MUŞ