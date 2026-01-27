Muşlu sporculardan Muaythai Bölge Şampiyonası'nda büyük başarı

Ağrı'da düzenlenen Muaythai Doğu Anadolu Bölge Şampiyonası'na katılan Muşlu 15 sporcu, 5 altın, 6 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak Türkiye Şampiyonası bileti aldı.

Ağrı ilinde gerçekleştirilen Muaythai Doğu Anadolu Bölge Şampiyonası'nda Muş'u temsilen mücadele eden sporcular önemli bir başarıya imza attı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde şampiyonaya katılan 15 Muşlu sporcu, toplamda 14 madalya kazanarak büyük bir gurur yaşattı.

Zorlu müsabakaların yaşandığı organizasyonda Muşlu sporcular 5 altın, 6 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti. Rakiplerine karşı üstün performans sergileyen sporcular, hem teknik hem de fiziksel olarak hazır olduklarını ortaya koydu. Şampiyona boyunca farklı kilo ve yaş kategorilerinde mücadele eden Muşlu sporcular, kürsüde sıkça yer alarak dikkat çekti.

Bu derecelerle birlikte sporcuların Muaythai Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandığını söyleyen Gençlik ve Spor Müdürü Yusuf Kılıç, elde edilen derecelerin disiplinli antrenman sürecinin bir sonucu olduğunu belirtti. Müdür Kılıç, sporcuların Türkiye Şampiyonası'nda da aynı başarıyı göstermesi için hazırlıkların aralıksız süreceğini ifade etti. Elde edilen sonuçların Muş'ta muaythai sporuna olan ilgiyi artırması bekleniyor. - MUŞ