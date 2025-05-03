Muslera ve Mertens'den Taraftarlara 3'lü Poz

Muslera ve Mertens'den Taraftarlara 3'lü Poz
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Galatasaray, Sivasspor'u 4-1 mağlup ettikten sonra Fernando Muslera ve Dries Mertens, taraftarlarla birlikte 3'lü pozu verdi. Galibiyetin coşkusu tribünlerde yaşandı.

Galatasaray'da Fernando Muslera ile Dries Mertens, Sivasspor maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray sahasında karşı karşıya geldiği Sivasspor'u 4-1 mağlup etti. Şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet daha alan sarı-kırmızılılarda futbolcular ve teknik heyet bunun coşkusunu tribünlere giderek yaşadı. Kale arkasındaki taraftarların isteğini kırmayan Kaptan Fernando Muslera ile Belçikalı futbolcu Dries Mertens ise 3'lü çektirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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