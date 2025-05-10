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Muslera taraftarına seslendi: Bunun için özür dilerim

Muslera taraftarına seslendi: Bunun için özür dilerim
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Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Trabzonspor maçı sonunda konuştu. Muslera taraftarına seslenerek ''3 kere üst üste şampiyon olacağız ve bu Türkiye tarihinde çok az başarılmış bir şey. Tarihe yazılmak bu şekilde mutluluk verici. Bunun parçası olmak gururdur. Yüzde yüzümü vermek istiyorum. Başarısız olduğum anlar için özür dilerim.'' dedi.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli file bekçisi yaptığı açıklamalarda çalışmalarının karşılığını aldıklarını söyleyerek, "Doğrusu çok mutluyuz. Bütün çalışmamızın karşılığını alıyoruz. Zorlu bir deplasman maçı olacağını biliyorduk ama iyi hazırlanmıştık. Birkaç gün sonra yine bu rakibe karşı oynayacağız. Bize karşı ekstra hazırlanıyorlar, bunu da biliyoruz. Çalışmalarımızla güçleniyoruz ve şampiyonluk yolunda çok önemli bir adım daha attık." dedi.

"BUNUN İÇİN ÖZÜR DİLERİM"

Galatasaray'daki kariyeri hakkında konuşan Uruguaylı yıldız, "İyi anlarım, kötü anlarım olabilir ama ben hep yüzde yüzümü vereceğim diye söz vermiştim. 14 senede bana çok şey kattı bu kulüp. Çok büyük mutluluklar yaşadım. 3 kere üst üste şampiyon olacağız ve bu Türkiye tarihinde çok az başarılmış bir şey. Tarihe yazılmak bu şekilde mutluluk verici. Bunun parçası olmak gururdur. Yüzde yüzümü vermek istiyorum. Başarısız olduğum anlar için özür dilerim. Başarıların parçası olduğum için çok gururluyum."

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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