Muslera sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılıyor

13 yıldır Süper Lig devi Galatasaray'ın kalesini koruyan ve bir efsane haline gelen tecrübeli kaleci Muslera hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

SEZON SONU FUTBOLU BIRAKIYOR

Milliyet'te yer alan habere göre, Muslera'nın kariyerini Galatasaray formasıyla sonlandırma kararı aldığı ve önümüzdeki sezon oynamayı düşünmediği belirtildi. Uruguay'da 3. lig ekiplerinden Sportivo Bella Italia'yı satın alan Fernando Muslera'nın burada yöneticiliğe adım atacağı vurgulandı.

BAZI SOHBETLERİN ÖZEL TUTULMASI GEREKİYOR

Beşiktaş derbisinin ardından, kariyeriyle ilgili gelen sorulara kaçamak cevap veren Fernando Muslera, bu konuda kesin bir yanıt vermemişti. Muslera, "Şu an çok mutluyum. Her oynadığım maçta, bu formayı her giydiğimde çok mutlu oluyorum. Bazı sohbetlerin özel tutulması gerekiyor" demişti.