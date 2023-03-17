Muslera'nın çıldırma sebebi şimdi anlaşıldı! Ortaya çıkan görüntüler her şeyi netleştirdi
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Konyaspor'un kalecisi Sehic'in üzerine koşup kavga başlatan Muslera büyük tepki çekmişti. Ortaya çıkan görüntülerde Galatasaray tribünlerine 'Icardi selamı' veren Sehic'in abartılı sevincini gören Muslera'nın, olayı bu sebeple başlattığı görüldü.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor, 14 maçtır kaybetmeyen lider Galatasaray'ı geriye düştüğü karşılaşmada 2-1'lik skorla mağlup etti. Konyaspor kalecisi Sehic'in kendi yarı sahasından gelip galibiyet golüne sevinmesi, Muslera'yı çıldırttı. Kalesinden koşup Konyasporluların arasına dalan Muslera, Sehic'e sert hamlede bulundu. Arkası dönük olan ve buna rağmen yıkılmayan Sehic, Muslera'ya karşılık verdi. Oyuncular ikiliyi güçlükle ayırdı.
ICARDI SELAMI
Muslera'yı çıldıran olayın sebebi ise sonradan ortaya çıkan görüntülerle anlaşıldı. Kalesini terk edip sevince katılan Sehic, Galatasaray tribünlerine 'Icardi selamı' verdi. Bunu gören Muslera ise kalesinden koşup Konyasporluların arasına daldı. Ardından Sehic'le birbirine girdi.