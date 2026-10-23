Muslera'nın 3 penaltı kurtardığı maçta Estudiantes, Libertadores'te finale yükseldi

Muslera'nın 3 penaltı kurtardığı maçta Estudiantes, Libertadores'te finale yükseldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Estudiantes, Libertadores Kupası yarı finalinde Flamengo'yu penaltı atışları sonucu 3-2 yenerek finale yükseldi. Kaleyi koruyan 40 yaşındaki Uruguaylı Muslera, üç penaltıyı kurtararak takımının 28 Kasım'da Montevideo'da Palmeiras'la oynayacağı finalde önemli rol oynadı.
Galatasaray'ın eski kalecisi Fernando Muslera'nın seri penaltı atışlarında 3 kurtarışa imza attığı maçta kalesini koruduğu Estudiantes, Libertadores Kupası'nda finale yükseldi.
Estudiantes ve Flamengo takımları, 0-0 sona eren ilk maçın rövanşında Rio de Janeiro'daki Maracana Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Baltasar Rodriguez'in kırmızı kart görmesiyle Estudiantes'in 10 kişi kaldığı bu mücadelenin de golsüz tamamlanmasının ardından penaltı atışlarına geçildi.
Seri atışlarda Brezilya ekibinden Jorginho, Lucas Paqueta ve Bruno Henrique'nin penaltılarında gole izin vermeyen 40 yaşındaki Uruguaylı kaleci, Arjantin temsilcisinin rakibine 3-2 üstünlük sağlayarak finale çıkmasında önemli rol oynadı.
Estudiantes, 28 Kasım'da Uruguay'ın başkenti Montevideo'da oynanacak finalde Brezilya'nın Palmeiras takımıyla karşılaşacak.