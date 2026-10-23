Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Muslera'nın 3 penaltı kurtardığı maçta Estudiantes, Libertadores'te finale yükseldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Estudiantes, Libertadores Kupası yarı finalinde Flamengo'yu penaltı atışları sonucu 3-2 yenerek finale yükseldi. Kaleyi koruyan 40 yaşındaki Uruguaylı Muslera, üç penaltıyı kurtararak takımının 28 Kasım'da Montevideo'da Palmeiras'la oynayacağı finalde önemli rol oynadı.

Galatasaray'ın eski kalecisi Fernando Muslera'nın seri penaltı atışlarında 3 kurtarışa imza attığı maçta kalesini koruduğu Estudiantes, Libertadores Kupası'nda finale yükseldi.

Estudiantes ve Flamengo takımları, 0-0 sona eren ilk maçın rövanşında Rio de Janeiro'daki Maracana Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Baltasar Rodriguez'in kırmızı kart görmesiyle Estudiantes'in 10 kişi kaldığı bu mücadelenin de golsüz tamamlanmasının ardından penaltı atışlarına geçildi.

Seri atışlarda Brezilya ekibinden Jorginho, Lucas Paqueta ve Bruno Henrique'nin penaltılarında gole izin vermeyen 40 yaşındaki Uruguaylı kaleci, Arjantin temsilcisinin rakibine 3-2 üstünlük sağlayarak finale çıkmasında önemli rol oynadı.

Estudiantes, 28 Kasım'da Uruguay'ın başkenti Montevideo'da oynanacak finalde Brezilya'nın Palmeiras takımıyla karşılaşacak.

Kaynak: AA
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Fon soruşturmasında 16 milyar liralık sır! Altınbaş ailesinden paralar istendi

Şimdiye kadarki en büyük rakam! Altınbaş ailesinden paralar istendi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salah alev alev yanıyor! 13 yıl sonra bir ilk

Bu adamı kim durduracak? Alev alev yanıyor
Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı kritik zirve başladı! 7 ülke aynı masada

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı kritik zirve başladı! 7 ülke aynı masada
Beyazıt Öztürk’ün özel programı bugün yayınlanıyor: Konukları belli oldu

Beyaz'ın özel programı bugün yayınlanıyor: Konukları belli oldu
Meteoroloji'den 3 ile sel uyarısı: İstanbul için saat verildi

Meteoroloji'den 3 ile sel uyarısı! İstanbul için saat verildi
Küçük İbo’dan aşk itirafı: Aşık olduğumu alıp evlenirim

Küçük İbo: Ben aşk adamıyım! Aşık olduğumu alıp evlenirim
Endişelendiren tablo! Borsada 18 yıl sonra bir ilk yaşanıyor

Piyasalar allak bullak, 18 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
Eşini ameliyat masasında kaybetti, böyle isyan etti: Doktoru hiç görmedi

Eşini ameliyat masasında kaybetti, böyle isyan etti