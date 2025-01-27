Üye Girişi
Haberler
Bursa'da korkutan deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

Bursa'da korkutan deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi
Yozgat Belediye Başkanı'nın kardeşini itfaiye müdürü olarak atadığı ortaya çıktı

Arayıp teyit ettik! Belediye başkanından kardeşine müthiş kıyak
Otel faciasında skandal ifade! Belediye Başkan Yardımcısı itfaiye denetimini iptal etmiş

78 kişiye mezar olan otelin muhasebecisi kirli pazarlığı anlattı
İmamoğlu'na jet soruşturma

İmamoğlu'na kürsüden iner inmez jet soruşturma

Muslera gitmek istediği takımları açık açık söyledi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera, sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılma konusu hakkında henüz kesin bir karar vermediğini, geçen yıl Nacional ve Penarol ile görüşmelerinin olduğunu söyledi. Başarılı eldiven, "Her zaman Nacional'e dönmek istediğimi söyledim. Çok güzel altı ay yaşadım ama daha sonra sıkıntı yaratmayacağım yerlere döneceğimi açıkça belirttim" dedi.

Süper Lig devi Galatasaray'dan sezon sonunda ayrılacağı konuşulan yıldız file bekçisi Fernando Muslera, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"14 YILDIR GALATASARAY'DAYIM, KESİN KARARIMI VERMEDİM"

Galatasaray hakkındaCarve Deportiva'ya konuşan Muslera, "14 yıldır Galatasaray'dayım. Bu hiç hayal etmediğim bir başarı, 429 maç, 16 maç daha var. Bu kulüp benim milli takımda ilerlememi sağladı. Galatasaray, benim hayatımın kulübü. Sezon sonunda, Galatasaray'dan ayrılma konusunda henüz yüzde 100 bir karar vermiş değilim. Bu ailemle birlikte değerlendirdiğimiz bir konu" dedi.

"GERİ DÖNMEK İSTEDİĞİMİ SÖYLEDİM"

Görüştüğü ve gitmek istediği takımı da söyleyen başarılı eldiven, "Geçen yıl Nacional ve Penarol ile görüşmelerim oldu. Herhangi bir karar vermedim; Penarol, Nacional veya Wanderers. Uruguay futbolunu izlemeyi seviyorum, çok fazla maç izliyorum, derbiler şüphesiz ülkedeki en önemli maç ve finalde izlemek de çok daha fazlasını yaratıyor. Ben bir Uruguay futbolu hayranıyım. Türkiye'den ayrıldığım gün, bunu doğru yoldan yapmak ve bunun doğru zaman olup olmadığını değerlendirmek istiyorum. Her zaman Nacional'e dönmek istediğimi söyledim. Çok güzel altı ay yaşadım ama daha sonra sıkıntı yaratmayacağım yerlere döneceğimi açıkça belirttim. Penarol ve Nacional'in benim hakkımda konuşması hoşuma gidiyor" dedi.

"FELIPE MELO BANA SÖYLEDİ"

Son olarak Felipe Melo hakkında da konuşan Muslera, "Ulaşmam gereken hedeflerim ve hayallerim var. Hiç Uruguay şampiyonu olmadım. Bunun gerçekleştirilmesi gereken bir hayal olduğunu söylemezsem yalan söylemiş olurum. Felipe Melo, bana Balbi ile Nacional'de oynama konusunda konuştuğunu söyledi. Bu fikir onu heyecanlandırmıştı. Bana 'ben gidersem sen de gelirsin' dedi. Ben de 'beni bekle' dedim" ifadelerini kullandı.

Muslera gitmek istediği takımları açık açık söyledi
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
img

Kocaları ilişki mi yaşıyor? İki sosyetik güzelden peş peşe açıklama
img

'Bebeği aldır' denince gözyaşlarını tutamadı
img

78 kişinin can verdiği yangına ilişkin kritik isim gözaltında
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMelike Taştan:

Galatasaray ın en büyük efsanelerinden ilk 5 e rahat girer Muslera

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul Valiliği'nden kamu kurumlarına 'Cuma namazı' uyarısı

İstanbul Valiliği'nden kamu kurumlarına 'Cuma namazı' uyarısı
Selahattin Demirtaş'ın son hali paylaşıldı

Uzun süre sonra yeni fotoğraf! İşte Demirtaş'ın son hali
Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti

Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti
Mikrofon uzatılan çobanın gerçek mesleği duyanları kahretti

Mikrofon uzatılan çobanın gerçek mesleği duyanları kahretti
İrfan Can Eğribayat'a çirkin mesaj

Mide bulandıran mesajı paylaştı
Kocaları ilişki mi yaşıyor? İki sosyetik güzelden peş peşe açıklama geldi

Kocaları ilişki mi yaşıyor? İki sosyetik güzelden peş peşe açıklama

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.