Muslera'dan kafaları karıştıran paylaşım

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında deplasmanda alınan 4-1'lik AZ Alkmaar mağlubiyetinin ardından eleştiri oklarının hedefi olan Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, sosyal medyadan çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

MUSLERA'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Muslera, "Kendini kontrol etmek güçtür. Doğru düşünmek ustalık, sakinlik güçtür" ifadelerini kullandı. Muslera'nın İspanyolca bu paylaşımı kısa süre içinde Galatasaray taraftarları arasında gündeme oturdu.

İşte o paylaşım;

NE OLMUŞTU?

Fernando Muslera, özellikle 4-1 kaybedilen AZ Alkmaar maçının ardından bazı Galatasaray taraftarlarının tepkisini çeken isimler arasında yer alıyordu. AZ Alkmaar maçının ardından "Zamanı gelince konuşurum demişti kendisi, şu anda bazı konuları konuşmanın zamanı mı? Kariyeriyle ilgili olabilir, eleştiriler olabilir" şeklindeki soruya "Futbolu bırakmamı mı istiyorsunuz tam şu anda!" yanıtını vermişti.