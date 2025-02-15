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Muslera'dan kafaları karıştıran paylaşım

Muslera'dan kafaları karıştıran paylaşım
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4-1 kaybedilen AZ Alkmaar karşılaşmasının ardından eleştirilerin hedefi olan Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Uruguaylı eldiven, paylaşımında "Kendini kontrol etmek güçtür. Doğru düşünmek ustalık, sakinlik güçtür" ifadelerini kullandı. Muslera'nın bu paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarlar arasında viral oldu.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında deplasmanda alınan 4-1'lik AZ Alkmaar mağlubiyetinin ardından eleştiri oklarının hedefi olan Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, sosyal medyadan çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

MUSLERA'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Muslera, "Kendini kontrol etmek güçtür. Doğru düşünmek ustalık, sakinlik güçtür" ifadelerini kullandı. Muslera'nın İspanyolca bu paylaşımı kısa süre içinde Galatasaray taraftarları arasında gündeme oturdu.

İşte o paylaşım;

Muslera'dan kafaları karıştıran paylaşım

NE OLMUŞTU?

Fernando Muslera, özellikle 4-1 kaybedilen AZ Alkmaar maçının ardından bazı Galatasaray taraftarlarının tepkisini çeken isimler arasında yer alıyordu. AZ Alkmaar maçının ardından "Zamanı gelince konuşurum demişti kendisi, şu anda bazı konuları konuşmanın zamanı mı? Kariyeriyle ilgili olabilir, eleştiriler olabilir" şeklindeki soruya "Futbolu bırakmamı mı istiyorsunuz tam şu anda!" yanıtını vermişti.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSedat Marankoz:

Kendisini gram sevmem ama gazeteci patavatsızlık yaptı öyle sorumu olur

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