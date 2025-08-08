Muslera'dan Galatasaray'a mesaj var
Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, yeni futbol sezonu öncesi eski takımı Galatasaray'a bir mesaj gönderdi. Muslera, Galatasaray'ın Gaziantep FK ile yapacağı maç öncesi sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu ve "Yeni sezonda başarılar, her zaman kalbimdesiniz!" ifadelerini kullandı.
14 SEZON SONRA TAKIMDAN AYRILDI
