Muslera'dan Galatasaray'a mesaj var

Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, Süper Lig'de bu akşam Gaziantep FK deplasmanında sezonu açacak Galatasaray için bir mesaj yayınladı.

14 SEZON SONRA TAKIMDAN AYRILDI

Süper Lig devi Galatasaray'dan ayrılarak Arjantin ekibi Estudiantes'e imza atan Fernando Muslera, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray'a başarılar diledi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan deneyimli file bekçisi, "Yeni sezonda başarılar, her zaman kalbimdesiniz!" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım;