Muslera'dan Galatasaray'a mesaj var
Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, yeni futbol sezonu öncesi eski takımı Galatasaray'a bir mesaj gönderdi. Muslera, Galatasaray'ın Gaziantep FK ile yapacağı maç öncesi sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu ve "Yeni sezonda başarılar, her zaman kalbimdesiniz!" ifadelerini kullandı.

Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, Süper Lig'de bu akşam Gaziantep FK deplasmanında sezonu açacak Galatasaray için bir mesaj yayınladı.

14 SEZON SONRA TAKIMDAN AYRILDI

Süper Lig devi Galatasaray'dan ayrılarak Arjantin ekibi Estudiantes'e imza atan Fernando Muslera, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray'a başarılar diledi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan deneyimli file bekçisi, "Yeni sezonda başarılar, her zaman kalbimdesiniz!" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım;

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAzad Askan:

Adam adam aslanim

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
