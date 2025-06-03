Musetti, Fransa Açık'ta Yarı Finale Yükseldi

Musetti, Fransa Açık'ta Yarı Finale Yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Açık'ta, İtalyan raket Lorenzo Musetti, çeyrek finalde ABD'li Frances Tiafoe'yi 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Maç 2 saat 47 dakika sürdü ve Musetti, 6-2, 4-6, 7-5 ve 6-2'lik setlerle galip geldi.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) İtalyan raket Lorenzo Musetti, ABD'li tenisçi Frances Tiafoe'yi 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 10. günündeki tek erkekler çeyrek final maçında 7 numaralı seribaşı Musetti ile dünya 12 numarası Tiafoe karşılaştı.

Musetti, 2 saat 47 dakika süren mücadelede rakibini 6-2, 4-6, 7-5 ve 6-2 biten setlerle 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.

23 yaşındaki tenisçi, yarı finalde ???????Tommy Paul-Carlos Alcaraz müsabakasının galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gyökeres'in yeni takımını eski takım arkadaşı ağzından kaçırdı

Gyökeres'in yeni takımını eski takım arkadaşı ağzından kaçırdı
Öğretmen maaşları temmuzda ne kadar olacak? İşte derecelere göre yeni tablo

Derecelerine göre öğretmenlerin alacağı maaşlar netleşmeye başladı
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı netleşti

Enflasyon belli oldu! İşte memur ve emeklinin zam oranları
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ukrayna'dan Rusya'yı gafil avlayan bir saldırı daha: Eşsiz bir operasyon gerçekleştirdik

Ukrayna'dan Rusya'yı gafil avlayan bir saldırı daha! Hasar çok büyük
Bomba iddia! Wanda Nara'nın yeni aşkı Icardi'nin eski takım arkadaşı

Gönlünü bu kez Icardi'nin eski takım arkadaşına kaptırdı
Hikmet Tuğsuz, final öncesi Survivor'dan kaçarcasına ayrıldı

Survivor'ın favori ismi apar topar yarışmayı terk etti! Durum vahim
Beyaz Baretliler'den Suriye Hükümeti ile birleşme kararı

Beyaz Baretliler'den kritik Suriye adımı
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu

Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede kral oldu
Tuğçe Tayfur'un anne sevinci hüzne döndü! Minik Necla Hira yoğun bakımda

Ünlü ismin annelik sevinci hüzne döndü! Bebeği yoğun bakımda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.