Muş'ta Uluslararası Muay Thai Müsabakaları Düzenlenecek

Muş'un Bulanık ilçesinde İran, Azerbaycan ve Türkiye'den 110 sporcunun katılımıyla 'Uluslararası Muay Thai Müsabakaları' düzenlenecek. Organizasyonun ilçede yapılması için teşekkürlerini ileten Bulanık Kaymakamı Oğuzhan Ocak, bu tür etkinliklerin bölgenin turizmine, ekonomisine ve tanıtımına katkı sağladığını belirtti.

Muş'un Bulanık ilçesinde İran, Azerbaycan ve Türkiye'den 110 sporcunun katılımıyla 'Uluslararası Muay Thai Müsabakaları' düzenlenecek.

Açıklamalarda bulunan Bulanık Kaymakamı Oğuzhan Ocak, bu organizasyonun ilçede yapılması için emeği Muay Thai Federasyonu ile Muay Thai Bölge Başkanı Ömer Uğur ve katkısı olan herkese teşekkür ederek, "Sporcuları, sporcu yakınlarını, antrenörleri ve hakemleri ilçemizde ağırlayacağız. Böylesi organizasyonlar bölgemiz turizmine, ekonomisine ve tanıtımına katkı sunuyor. Bulanık Kaymakamlığı ve belediyesi olarak bu tür sportif faaliyetleri ve tanıtıma, ekonomiye katkı sunacak olan tüm faaliyetlerin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Uluslararası müsabakanın 23 Aralık 2023 tarihlerinde Bulanık ilçesinde 110 sporcunun katılımıyla yapılacağı bildirildi. - MUŞ