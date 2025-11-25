Haberler

Muş'ta Okçuluk Kursları Yoğun İlgiyle Devam Ediyor

Muş'ta Okçuluk Kursları Yoğun İlgiyle Devam Ediyor

Muş'un Korkut Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nce düzenlenen okçuluk kursları, uzman antrenörler eşliğinde gençlerin yoğun katılımıyla sürüyor. Amacı, gençlere spor sevgisi aşılamak ve disiplin kazandırmak olan kurslar yıl boyunca devam edecek.

MUŞ (İHA) – Muş'un Korkut Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen okçuluk kursu, uzman antrenörler eşliğinde yoğun katılımla devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sporun tabana yayılması hedefi doğrultusunda sürdürülen eğitimlerde, kursiyerler temel okçuluk tekniklerini uygulamalı olarak öğreniyor. İlçe genelindeki gençlerin büyük ilgi gösterdiği antrenmanlar, Korkut Spor Salonu'nda düzenli ve aralıksız sürüyor. Okçuluk kurslarının yıl boyunca belirli dönemlerde devam edeceğini ifade ederek tüm gençleri spor faaliyetlerine katılmaya davet eden Korkut Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cihat Duygu, okçuluk sporuna olan ilginin her geçen gün arttığını belirterek, "Korkut Spor Salonu'nda uzman antrenörlerimiz eşliğinde çalışmalarımız yoğun bir katılımla devam ediyor. Amacımız gençlerimizi spora yönlendirmek, disiplin ve özgüven kazandırmak. Kurslara gösterilen ilgi bizleri memnun ediyor" dedi. - MUŞ

