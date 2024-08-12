Muş'ta Kur'an kurslarına devam eden öğrenciler arasında futbol turnuvası düzenlendi

Muş'un Varto Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Varto Müftülüğü koordinasyonunda Kur'an kurslarına devam eden öğrenciler arasında düzenlenen futbol turnuvası sona erdi.

Yaz Kur'an kurslarına devam eden 6-13 yaş grubundaki 50 öğrencinin sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler kapsamında moral ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla düzenlenen futbol turnuvası, Varto Gençlik Merkezine ait halı sahada yapılan final maçıyla son buldu. Hazreti Ömer Camii ile Salih İye Camii öğrencileri arasında oynanan final maçı, Hazreti Ömer Camii öğrencilerinin 9-7 üstünlüğüyle tamamlandı.

Müsabakayı izleyen Varto Gençlik ve Spor Müdürü Murat Aktaş, turnuva kapsamında yapılan maçların çekişmeli geçtiğini belirterek, "Hazreti Ömer Camii ile Salih İye Camii öğrencileri finale kaldı. Hazreti Ömer Camii öğrencileri maçı 9-7 kazanarak şampiyon oldular" dedi.

İlçe Müftüsü Fatih Arslan ise yaz Kur'an kursu etkinlikleri çerçevesinde futbol turnuvası düzenlediklerini belirterek, "Yaklaşık iki haftadır takımlarımız yarışıyor. Bugün şampiyon olan takımımız Hazreti Ömer Camii'nin gülleri oldu. Bize ev sahipliği yapan Gençlik ve Spor Müdürümüze ve din görevlilerimize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - MUŞ