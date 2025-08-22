Muş'ta Genç Atletler Yaz Spor Okullarında Yoğun Antrenman Yapıyor

Muş'ta yaz spor okullarına katılan genç atletler, 1071 Sultan Alparslan Spor Kompleksi'nde yoğun antrenman programlarıyla geleceğe hazırlanıyor.

Muş'ta Gençlik ve Spor Bakanlığı Yaz Spor Okulları kapsamında eğitim alan genç sporcular, 1071 Sultan Alparslan Spor Kompleksi Atletizm Tartan Pisti'nde antrenmanlarını sürdürüyor. Farklı yaş gruplarından çocuk ve gençlerin katıldığı antrenmanlarda sporcular, antrenörler eşliğinde dayanıklılık, hız ve koordinasyon çalışmaları yapıyor. Yaz tatilini sporla değerlendiren gençler, fiziksel gelişimlerini artırıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, sporcuların gösterdiği gayreti değerlendirerek, "Atletizm gibi temel branşlarda kazanılan disiplin, gençlerimizin gelecekte büyük başarılara ulaşmasına katkı sağlayacak. Buradaki çalışmalar hem sağlıklı yaşam hem de Türk sporunun geleceği için çok kıymetli" dedi. - MUŞ