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Muş'ta Engellilere Şaka Yapan Hakem

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Muş'ta oynanan 1. Amatör Lig maçında yedek kulübesinde bekleyen iki engelli bireye, Engeliler Günü dolayısıyla şaka yaparak kırmızı kart gösteren hakem tebessüm ettirdi.

- Engelli bireylere futbol maçında güzel anı

MUŞ - Muş'ta oynanan 1. Amatör Lig maçında yedek kulübesinde bekleyen iki engelli bireye, Engeliler Günü dolayısıyla şaka yaparak kırmızı kart gösteren hakem tebessüm ettirdi.

Hasköy ilçesinde oynanan 1. Amatör Lig maçında karşı karşıya gelen Hasköy Yıldırımspor ve Hasköyspor maçını yöneten hakem Serhat Varhan tarafından yedek kulübesinde bekleyen ilçenin sevilen simalarından engelli Erhan Sacu ve Tarık Taş'a kırmızı kartlar verilmesi ilginç ve eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu.

Maçın orta hakemi tarafından fark edilen engelli bireyler Erhan Sacu ve Tarık Taş'a sürpriz yapıldı. Maç devam ederken oyunu durduran hakem, engelli bireylerin oturduğu kulübeye gelerek kırmızı kartlarını gösterdi. Gördükleri kartlar ile mutlu olan Erhan Sacu ve Tarık Taş gülerek yedek kulübesini terk ederek, tribüne çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Hasköy Muş Engelliler Spor Güncel Haberler

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