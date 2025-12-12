Haberler

Muş'ta badminton müsabakaları düzenlendi

Güncelleme:
Muş'ta 2025-2026 eğitim öğretim yılı okul sporları kapsamında düzenlenen badminton müsabakalarına 14 takım ve 70 sporcu katıldı. Türkiye Badminton Federasyonu hakemleri tarafından gerçekleştirilen etkinlikte dereceye giren takımlara ödüller verildi.

Spor salonunda 5 gün süren müsabakalara 14 takımdan 70 sporcu katıldı.

Türkiye Badminton Federasyonu Ulusal Hakemi Ramazan Konak, basın mensuplarına, müsabakalarda 12 hakemin görev aldığını söyledi.

Konak, "Müsabakalar sonucunda takımlarımız için ödül töreni düzenledik. Dereceye giren takımlarımıza başarı belgesi, madalya ve kupaları verdik. Sporcularımızı tebrik ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Spor


