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Muş'ta Atletizm Kurslarına Yoğun İlgi

Muş'ta Atletizm Kurslarına Yoğun İlgi
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Muş'un Varto ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde açılan atletizm kursları, uzman antrenör eşliğinde devam ediyor. Sporcular performanslarını artırmak için yoğun bir çaba gösteriyorlar.

Muş'un Varto Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde açılan atletizm kursları yoğun katılım ile devam ediyor.

Varto Spor Salonunda düzenlenen atletizm antrenmanları, uzman antrenörlerin gözetiminde devam ediyor. Uzman antrenörler eşliğinde çalışan sporcular, performanslarını artırmak için yoğun çaba göstererek yarışmalara hazırlanıyor. Sporun her şartta devam etmesi gerektiğini vurgulayan Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, "Spor, hayatın her alanında disiplin, azim ve kararlılık gerektirir. Varto Spor Salonunda azimle çalışan sporcularımız, bunun en güzel örneklerinden birini sergiliyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak sporcularımızın gelişimine katkı sağlamak için her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Uzman antrenörlerimizin gözetiminde gerçekleşen bu antrenmanlar, geleceğin başarılı sporcularını yetiştirme yolunda önemli bir adım. Bu bilinçle, her türlü zorluğa rağmen spora ve sporcularımıza olan desteğimizi sürdüreceğiz" dedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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