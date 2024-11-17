Üye Girişi
Haberler

Muş Spor ve Düzcespor arasında çekişmeli 2-2 berabere

Muş Spor ve Düzcespor arasında çekişmeli 2-2 berabere
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3. Lig 1. Grup 11. haftasında Muş Spor, sahasında Düzcespor ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelede Muş Spor'un gollerini Metin Yüksel ve Cem Çelik kaydederken, Düzcespor'un golleri Berkay Ekici ve Eray Pazar'dan geldi.

TFF 3. Lig 1. Grup 11. haftasında Muş Spor, sahasında karşılaştığı Düzcespor ile 2-2 berabere kaldı.

Hakemler: Recep Buğra Çetin, H. Sepetçioğlu, Mert Öztürk

Muş Spor: İlker Günay, Muhammet Fatih Yıldırım, Efe Karaoğlu (Safa Ali Memnun dk. 25), İlker Günaslan, Yusuf Yıldırım, Metin Yüksel (Sarp Tenim dk. 81), Tuğkan Kamışoğlu, Cem Çelik, Ahmet Sun, Halil Yılmaz (Emirhan Kayalar dk. 81), Taha Ahmet Balsu (Yakup Alkan dk. 71)

Düzcespor: Muhammet Özkan, Koray Baykara, Abdurrahman Ayhanoğlu, Rıdvan Türker (Kağan Özkan dk. 69), Aykut Civelek, Bilal Şeflek(Sercan Uslu dk. 72), Emre Turan, Ergün Nazlı (Emirhan Yılmaz dk. 46), Mehmet Refik Can (Enescan Özdemir dk. 69), Berkay Ekici, Fatih Gök (Eray Pazar dk. 46)

Goller: Metin Yüksel (dk. 24), Cem Çelik (dk. 60) (Muş Spor), Berkay Ekici (dk. 80), Eray Pazar (dk. 90+2) (Düzcespor)

Sarı kartlar: Cem Çelik, Taha Ahmet Balsu, Emirhan Kyalar, (Muş Spor), Rıdvan Türker, Koray Baykara, Eray Pazar, Kağan Özkan, Muhammet Özkan (Düzcespor) - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İstifası an meselesi olan Cemal Enginyurt CHP'ye geçebilir

İşte istifası an meselesi olan Cemal Enginyurt'un yeni partisi

 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş

İsrail Cumhurbaşkanı'nın Azerbaycan ziyaretine Türkiye'den izin çıkmamış

 AK Partili Varank'tan ihracı istenen teğmenler için 'FETÖ' benzetmesi

AK Partili Varank'tan teğmenler için dikkat çeken "FETÖ" benzetmesi
Ziraat Bankası'ndan CHP'li vekilin 1 milyar TL'lik logo değişimi iddiasına yanıt

"1 milyar liraya tek bir logo" iddiasına bankadan yanıt var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

MasterChef kim elendi? 17 Kasım Pazar MasterChef'te bu akşam kim elendi? Uzak Şehir oyuncuları kimdir? Serdar Tunagür kimdir? Terörist Serdar Tunagür yakalandı mı? Nihat Zeybekci Atatürk sözleri ne, Atatürk' ne dedi (AK Parti)? Teşkilat 121. bölüm fragmanı yayınladı mı? Teşkilat 120. bölüm tek parça full HD izle! Teşkilat CANLI izle! TRT 120. bölüm Teşkilat yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Teşkilat yeni fragmanı yayınlandı mı? MasterChef eleme adayları kim? 17 Kasım Pazar bugün kim potada? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? Teğmen Ebru Eroğlu ihraç oldu mu? İlay Aksoy kimdir? İlay Aksoy Demokrat Parti başkanlık adayı oldu mu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.