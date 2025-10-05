Muş Spor ve Aliağa Futbol Kulübü 2-2 Berabere Kaldı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 7. hafta maçında Muş Spor, sahasında Aliağa FK ile karşılaştı ve maç 2-2 sonuçlandı. Maçta Emirhan Karagülle'nin iki golüyle Muş Spor öne geçti ancak Aliağa, son dakikalarda attığı iki golle eşitliği sağladı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 7. hafta maçında Muş Spor Kulübü, sahasında karşılaştığı Aliağa Futbol Kulübü ile 2-2 kaldı.
Stat: Muş Şehir
Hakemler: Emre Kaan Çalışkan, Berkay Salman, Ali Gün
Muş Spor Kulübü: Enes Çetin, Ahmet Tekin, İlker Günaslan, Erkam Reşmen, Cumali Bişi, Onur Ramazan Toprak (Ahmet Sun dk. 76), Tuğkan Kamışoğlu (Mert Kula dk. 86), Halil Yılmaz (Oğuzhan Akgün dk. 86) Emirhan Karagülle (Serkan Odabaşoğlu dk. 69), Yusuf Yıldırım, Stanley Ohawuchi (Ersel Aslıyüksek dk. 69)
Aliağa Futbol Kulübü: Ahmet Pekgöz, Oktay Kancı, Veli Çetin, Hasan Kılıç, Mertcan Açıkgöz, Oğuzhan Yıldırım (Hakan Demir dk. 73), Muammer Sarıkaya, Sergen Piçinciol, Yusuf Erdem Gümüş, Harun Kavaklıdere (Ahmet İlhan Özek dk. 73) İbrahim Yılmaz (Malik Karaahmet dk. 83)
Goller: Emirhan Karagülle (dk. 39 ve 42) (Muş Spor Kulübü), İbrahim Yılmaz (dk. 61), Hakan Demir (dk. 90+7) (Aliağa Futbol Kulübü)
Sarı kartlar: İlker Günaslan, Erkan Reşmen, Stanley Ohawuchi, Enes Çetin, Yusuf Yıldırım (Muş Spor Kulübü) Ahmet İlhan Özek (Aliağa Futbol Kulübü) - MUŞ