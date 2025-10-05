Haberler

Muş Spor ve Aliağa Futbol Kulübü 2-2 Berabere Kaldı

Muş Spor ve Aliağa Futbol Kulübü 2-2 Berabere Kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 7. hafta maçında Muş Spor, sahasında Aliağa FK ile karşılaştı ve maç 2-2 sonuçlandı. Maçta Emirhan Karagülle'nin iki golüyle Muş Spor öne geçti ancak Aliağa, son dakikalarda attığı iki golle eşitliği sağladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 7. hafta maçında Muş Spor Kulübü, sahasında karşılaştığı Aliağa Futbol Kulübü ile 2-2 kaldı.

Stat: Muş Şehir

Hakemler: Emre Kaan Çalışkan, Berkay Salman, Ali Gün

Muş Spor Kulübü: Enes Çetin, Ahmet Tekin, İlker Günaslan, Erkam Reşmen, Cumali Bişi, Onur Ramazan Toprak (Ahmet Sun dk. 76), Tuğkan Kamışoğlu (Mert Kula dk. 86), Halil Yılmaz (Oğuzhan Akgün dk. 86) Emirhan Karagülle (Serkan Odabaşoğlu dk. 69), Yusuf Yıldırım, Stanley Ohawuchi (Ersel Aslıyüksek dk. 69)

Aliağa Futbol Kulübü: Ahmet Pekgöz, Oktay Kancı, Veli Çetin, Hasan Kılıç, Mertcan Açıkgöz, Oğuzhan Yıldırım (Hakan Demir dk. 73), Muammer Sarıkaya, Sergen Piçinciol, Yusuf Erdem Gümüş, Harun Kavaklıdere (Ahmet İlhan Özek dk. 73) İbrahim Yılmaz (Malik Karaahmet dk. 83)

Goller: Emirhan Karagülle (dk. 39 ve 42) (Muş Spor Kulübü), İbrahim Yılmaz (dk. 61), Hakan Demir (dk. 90+7) (Aliağa Futbol Kulübü)

Sarı kartlar: İlker Günaslan, Erkan Reşmen, Stanley Ohawuchi, Enes Çetin, Yusuf Yıldırım (Muş Spor Kulübü) Ahmet İlhan Özek (Aliağa Futbol Kulübü) - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse tam bir yok edilme olur

Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse...
İstanbul, Ankara ve İzmir'de binlerce kişi Gazze için yürüyor

Türkiye'nin her yerinden görüntü yağıyor! Binlerce kişi meydanlarda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yılmaz Vural'ı 90+1'de yıkan gol

Başına gelebilecek tüm aksilikler tek maçta oldu
İstanbul Valiliği'nden 'Sumud aktivisti Erdem Özveren gözaltına alındı' iddialarına yalanlama

Sumud filosu aktivistiyle ilgili olay iddia! Valilikten açıklama var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.