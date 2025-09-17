Muş Spor, Mazıdağı Fosfat Spor'u 5-0 Mağlup Etti
Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Muş Spor, sahasında Mazıdağı Fosfat Spor'u 5-0'lık skorla geçerek tur atladı. Mücadelede Oğuzhan Akgün ve Ersel Aslıyüksek öne çıkan isimler oldu.
Stat: Muş Şehir
Hakemler: Onur Bingöl, Adem Mazlum, Beran Yalçın
Muş Spor Kulübü: Yüksel Egemen Yaylı, Muhammet Fatih Yıldırım, Ahmet Tekin, Emirhan Kayalar, Yunus Toplu, Bilal Budak (Serkan Odabaşoğlu dk. 65), Oğuzhan Akgün (Halil Yılmaz dk. 75), Ayetullah Korkmazer, Onur Ramazan Toprak (Ahmet Sun dk. 80), Emirhan Karagülle (Ozan Resuloğlu dk. 46) Ersel Aslıyüksek (Stanley Nka Ohawuchi dk. 75)
Eti Gübre Mazıdağı Fosfat Spor: Atakan Şahintürk (Süphan Demircan dk. 85), Barış Baran (Muhammed Ok dk. 65), Ahmet Çelik, Sarp Tenim, Melik Ahmet İpek, Emir Özsoy (Abdullah Angay dk. 68), Azad Baran, Salih Akçay, Furkan Bilden (Koray Tunç dk. 68), Muhammet Kaan Erekici (Furkan Özdemir dk. 65), Serhat Değer
Goller: Oğuzhan Akgün (dk. 8), Ersel Aslıyüksek (dk. 31 ve 54), Bilal Budak (dk. 46) Oğuzhan Akgün (dk. 61) (Muş Spor Kulübü) - MUŞ