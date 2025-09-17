Haberler

Muş Spor, Mazıdağı Fosfat Spor'u 5-0 Mağlup Etti

Muş Spor, Mazıdağı Fosfat Spor'u 5-0 Mağlup Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Muş Spor, sahasında Mazıdağı Fosfat Spor'u 5-0'lık skorla geçerek tur atladı. Mücadelede Oğuzhan Akgün ve Ersel Aslıyüksek öne çıkan isimler oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Muş Spor, sahasında karşılaştığı Mazıdağı Fosfat Spor'u 5-0 mağlup etti.

Stat: Muş Şehir

Hakemler: Onur Bingöl, Adem Mazlum, Beran Yalçın

Muş Spor Kulübü: Yüksel Egemen Yaylı, Muhammet Fatih Yıldırım, Ahmet Tekin, Emirhan Kayalar, Yunus Toplu, Bilal Budak (Serkan Odabaşoğlu dk. 65), Oğuzhan Akgün (Halil Yılmaz dk. 75), Ayetullah Korkmazer, Onur Ramazan Toprak (Ahmet Sun dk. 80), Emirhan Karagülle (Ozan Resuloğlu dk. 46) Ersel Aslıyüksek (Stanley Nka Ohawuchi dk. 75)

Eti Gübre Mazıdağı Fosfat Spor: Atakan Şahintürk (Süphan Demircan dk. 85), Barış Baran (Muhammed Ok dk. 65), Ahmet Çelik, Sarp Tenim, Melik Ahmet İpek, Emir Özsoy (Abdullah Angay dk. 68), Azad Baran, Salih Akçay, Furkan Bilden (Koray Tunç dk. 68), Muhammet Kaan Erekici (Furkan Özdemir dk. 65), Serhat Değer

Goller: Oğuzhan Akgün (dk. 8), Ersel Aslıyüksek (dk. 31 ve 54), Bilal Budak (dk. 46) Oğuzhan Akgün (dk. 61) (Muş Spor Kulübü) - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Yemek kazanına işeyen gençlere 12 milyon TL'den fazla para cezası kesildi

Yemek kazanına işeyen gençlere milyonlarca liralık ceza yağdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'yi yasa boğan kazada doktor baba cinayetten tutuklandı! Meğer timsah gözyaşları dökmüş

"Oğlum" diye feryat etmişti, meğer timsah gözyaşları dökmüş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.