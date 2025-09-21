Muş Spor Kulübü, Soma Spor'u 4-0 Mağlup Etti
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 5. haftasında Muş Spor Kulübü, sahasında karşılaştığı Soma Spor Kulübü'nü 4-0 mağlup etti.
Hakemler: Emre Can Furuncu, İsmail Semih İleri, Şükrü Mert
Muş Spor Kulübü: Enes Çetin, Mert Kula, İlker Günaslan, Erkam Reşmen, Yusuf Yıldırım, Cumali Bişi, Serkan Odabaşoğlu (Bilal Budak dk. 57), Tuğkan Kamışoğlu (Emirhan Karagülle dk. 77), Halil Yılmaz (Oğuzhan Akgün dk. 68), Stanley Ohawuchi (Ersel Aslıyüksek dk. 68) Ahmet Sun (Onur Ramazan Toprak dk. 77)
Soma Spor Kulübü: Eran Şenol, Nicolo Mikael Avellino, Aykut Çolakoğlu, Bahadır Yağız, Atakan Üner (Okan Karaman dk. 78), Emir Şenocak, Kadir Karış (Mahmut Şat dk. 70), Ferit Bay Gündüz (Enes Yetkin dk. 78), Erdem Özcan (Ömür Pektaş dk. 70), Engincan Duman, Bulut Uysal (Caner Cengiz dk. 33)
Goller: Stanley Ohawuchi (dk. 24 ve 59), Halil Yılmaz (dk. 65 pen.), Oğuzhan Akgün (dk. 90+2) (Muş Spor Kulübü)
Sarı kartlar: Cumali Bişi, Oğuzhan Akgün (Muş Spor Kulübü), Engincan Duman, Ferit Bay Gündüz (Soma Spor Kulübü) - MUŞ