Haberler

Muş Spor Kulübü, Soma Spor'u 4-0 Mağlup Etti

Muş Spor Kulübü, Soma Spor'u 4-0 Mağlup Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Muş Spor Kulübü, sahasında Soma Spor Kulübü'nü etkileyici bir oyunla 4-0 yenerek kritik bir galibiyet elde etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 5. haftasında Muş Spor Kulübü, sahasında karşılaştığı Soma Spor Kulübü'nü 4-0 mağlup etti.

Hakemler: Emre Can Furuncu, İsmail Semih İleri, Şükrü Mert

Muş Spor Kulübü: Enes Çetin, Mert Kula, İlker Günaslan, Erkam Reşmen, Yusuf Yıldırım, Cumali Bişi, Serkan Odabaşoğlu (Bilal Budak dk. 57), Tuğkan Kamışoğlu (Emirhan Karagülle dk. 77), Halil Yılmaz (Oğuzhan Akgün dk. 68), Stanley Ohawuchi (Ersel Aslıyüksek dk. 68) Ahmet Sun (Onur Ramazan Toprak dk. 77)

Soma Spor Kulübü: Eran Şenol, Nicolo Mikael Avellino, Aykut Çolakoğlu, Bahadır Yağız, Atakan Üner (Okan Karaman dk. 78), Emir Şenocak, Kadir Karış (Mahmut Şat dk. 70), Ferit Bay Gündüz (Enes Yetkin dk. 78), Erdem Özcan (Ömür Pektaş dk. 70), Engincan Duman, Bulut Uysal (Caner Cengiz dk. 33)

Goller: Stanley Ohawuchi (dk. 24 ve 59), Halil Yılmaz (dk. 65 pen.), Oğuzhan Akgün (dk. 90+2) (Muş Spor Kulübü)

Sarı kartlar: Cumali Bişi, Oğuzhan Akgün (Muş Spor Kulübü), Engincan Duman, Ferit Bay Gündüz (Soma Spor Kulübü) - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Avrupa, Onana'nın asistini konuşuyor

Avrupa, Onana'nın dün akşam yaptıklarını konuşuyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Stada geldi, oyunu kullandı! Aykut Kocaman'ın son halini görenler tanıyamıyor

Stada geldi, oyunu kullandı! Son halini görenler tanıyamıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.