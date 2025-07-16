Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Kılıç, Muşspor'un Kamp Çalışmalarını Ziyaret Etti

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, yeni sezona hazırlanan Muşspor'u kamp çalışmalarını ziyaret ederek teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.

2025-2026 sezonu hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Muşspor'u, Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç ziyaret etti. İkinci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan sarı-beyazlı temsilcimizin ilk kamp etap çalışmaları sürerken gerçekleşen ziyarette Kılıç, teknik heyet, yönetim ve futbolcularla bir araya geldi.

İl Müdürü Yusuf Kılıç, Muşspor'un şehir için de büyük anlam taşıdığını vurgulayarak, "Muşspor sadece bir futbol kulübü değil, bu şehrin ortak heyecanı, birlikteliğin sembolüdür. 2025-2026 sezonunda 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan takımımıza yürekten inanıyoruz. Biz Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında durmaya, kulüplerimize gerekli desteği sağlamaya devam edeceğiz. Teknik ekibe, futbolcularımıza ve yönetime başarılar diliyor; bu sezon Muşspor'un sahada ortaya koyacağı mücadele ile ilimizin adını gururla temsil edeceğine inanıyorum" dedi.

Müdür kılıç antrenman sonrası Muşsporlu futbolculara tatlı ikramında bulundu. - MUŞ