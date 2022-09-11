Muriqi, Real Madrid'i çok kızdırdı! Attığı gol sonrası Mallarco'ya yıkımı yaşattılar

Real Madrid ile Mallorca, İspanya La Liga2nın 5. haftasında Santiago Bernabeu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı.

VEDAT MURIQI'NİN GOLÜ YETMEDİ

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 45+3'de Fede Valverde, 72'de Vinicius Junior, 89'da Rodrygo ve 90+3'de Antonio Rüdiger'den kaydetti. Mallorca'nın tek golü ise eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi'den geldi. Kosovalı yıldız bu sezon 4. maçta 2. kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

REAL MADRID'DEN 5'TE 5

Mücadeleyi 4-1 kazanan Real Madrid bu sonuçla lige 5'te 5 yaparak başladı. Vedat Muriqi'nin golleriyle katkı verdiği Mallorca ise 5 puanda kaldı.