Muriqi, Real Madrid'i çok kızdırdı! Attığı gol sonrası Mallarco'ya yıkımı yaşattılar
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İspanya La Liga'nın 5. haftasında Real Madrid, sahasında Mallorca'yı 4-1 mağlup etti. Mücadelenin 35. dakikasında eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi takımını öne geçiren golü atarken, eflatun-beyazlılar ikinci yarı bulduğu 3 golle Mallorca'nın fişini çekti.
Real Madrid ile Mallorca, İspanya La Liga2nın 5. haftasında Santiago Bernabeu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı.
VEDAT MURIQI'NİN GOLÜ YETMEDİ
Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 45+3'de Fede Valverde, 72'de Vinicius Junior, 89'da Rodrygo ve 90+3'de Antonio Rüdiger'den kaydetti. Mallorca'nın tek golü ise eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi'den geldi. Kosovalı yıldız bu sezon 4. maçta 2. kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi.
REAL MADRID'DEN 5'TE 5
Mücadeleyi 4-1 kazanan Real Madrid bu sonuçla lige 5'te 5 yaparak başladı. Vedat Muriqi'nin golleriyle katkı verdiği Mallorca ise 5 puanda kaldı.