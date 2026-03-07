Yeşilyurtspor Teknik Direktörü Murat Yıldırım: 'Takım henüz yüzde 60 seviyesinde'

Malatya Yeşilyurtspor Teknik Direktörü Murat Yıldırım, göreve geldiklerinde takımın hem mental hem de fiziksel olarak zor bir süreçten geçtiğini belirterek, "Oyuncuların potansiyelinin henüz yüzde 100'üne ulaşamadığını düşünüyorum. Şu an yaklaşık yüzde 60 seviyesindeyiz" dedi.

Malatya Yeşilyurtspor Teknik Direktörü Murat Yıldırım, takımın mevcut durumu ve hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. 1 Şubat'ta yönetimle görüştüklerini, 2 Şubat'ta ise göreve başladığını ifade eden Yıldırım, emin adımlarla yollarına devam ettiklerini söyledi.

"Bizim tek hedefimiz yukarıya doğru tırmanmak"

Takımın devre arasında kamp yapamadığını ve yönetim değişikliği nedeniyle zor bir süreç yaşadığını dile getiren Yıldırım, "Göreve geldiğimizde oyuncuların mental olarak kırılgan olduğunu gördük. İlk gün özellikle kimsenin puan tablosuna bakmamasını söyledim. Takım içinde 'küme düşme' kelimesinin konuşulmasını istemedim. Bizim tek hedefimiz yukarıya doğru tırmanmak" ifadelerini kullandı.

"Her hafta üzerine koyarak performansımızı artıracağız"

Göreve geldikten sonra kısa sürede maçlara çıktıklarını belirten Yıldırım, Mazıdağı maçına sadece iki günlük antrenmanla hazırlandıklarını ifade ederek, "O maçta oyun anlamında zorlandık ama oyuncular reaksiyon anlamında iyi bir cevap verdi. Kayseri maçında ise daha fazla çalışma fırsatı bulduk. Her hafta üzerine koyarak performansımızı artıracağız" dedi.

"Her maça final gözüyle bakıyoruz"

Niğde karşılaşmasının kendileri için büyük önem taşıdığını ifade eden Yıldırım, "Biz her maça final gözüyle bakıyoruz. Niğde maçı da neredeyse final niteliğinde bir karşılaşma olacak. Takım henüz oyun sistemimize tam olarak alışmış değil. Devre arasında en az bir aylık hazırlık süremiz olsaydı toparlanma şansımız daha yüksek olurdu" şeklinde konuştu.

"Şu an yaklaşık yüzde 60 seviyesindeyiz"

Takımın savunma performansına da değinen Yıldırım, önceki maçlarda duran toplardan ve geçiş oyunlarından gol yediklerini ancak bu sorunları büyük ölçüde azalttıklarını söyledi. Yıldırım, "Kayseri maçında kornerden talihsiz bir gol yedik ama o da maç 4-0 olduktan sonra yaşandı. Oyuncularımız ellerinden geleni yapıyor ancak henüz potansiyellerinin tamamını sahaya yansıtabilmiş değiller. Şu an yaklaşık yüzde 60 seviyesindeyiz" diyerek sözlerini tamamladı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı