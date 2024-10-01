Murat Uluç, 2'nci Lig'deki 300. Maçına Hazırlanıyor

Türkiye'de; 1'inci Lig, 2'nci Lig ve Türkiye Kupası'nda gol atan en yaşlı futbolcu ünvanlarını elinde bulunduran Murat Uluç, 493 resmi müsabakada 152 gol atma başarısı gösterdi. Deneyimli forvet 1'inci Lig'de 119 maçta 27, 2'nci Lig'de 299 maçta 95, 3'üncü Lig'de 47 maçta 19, Türkiye Kupası'nda 22 maçta 11 gol atarken, Süper Lig'de ise 6 karşılaşmada forma giydi. Siyah-beyazlı kulüpte 2019'da jübile yaptıktan 3 yıl sonra kulübün transfer yasağı nedeniyle 2022'de futbola geri dönen Murat Uluç, altyapı ağırlıklı kadroya hem ağabeylik yapıyor hem de ilerlemiş yaşına rağmen takıma skor katkısı sağlayıp gösterdiği performansla alkış topluyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor