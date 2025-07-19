Murat Şahin: Ligin Favorisi Olmak İçin Kadromuzu Koruyacağız

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Murat Şahin, kulübün geleceği için takımın güçlü kalması gerektiğini vurguladı. Geçen sezon riskli oyun tercihlerinde bulunarak farkı kapatmaya çalıştıklarını belirtti. Ayrıca, Süper Lig takımları ile yapacakları maçların oyuncularının güçlerine inanmalarına yardımcı olacağını ifade etti.

Murat Şahin: Kadromuzu korur, o isteği ve arzuyu gösterirsek ligin favorilerinden oluruz

'Geçen sezon farkı kapatmak için riskli oyun tercih ettik'

'Düştüğümüz yere geri çıkmak için geri çalışacağız'

'Oyuncularımı güçlerine inandırmak için Süper Lig takımları ile maç yapmak istedim'

'Kulübün lehine gelen bir transfer teklifi yok'

TRANSFER

- Kulüplerin transfer çalışmaları takip ediliyor.

GALATASARAY

10.30 Sarı-kırmızılılar, yapacağı antrenmanla hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayacak.

15.00 Sarı-kırmızılı ekip, yurt dışı kampı için Avusturya'ya gidecek.

19.00 Kafilenin Avusturya'da karşılanması.

FENERBAHÇE

-Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını bugün yapacağı çalışmayla sürdürecek.

BEŞİKTAŞ

- Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2'inci Ön Eleme maçında karşılaşacağı Shakhtar Donetsk maçı hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdürüyor.

BAŞAKŞEHİR

-- Başakşehir FK, UEFA Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme maçında karşılaşacağı Cherno More Varna maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

TRABZONSPOR

-Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarına yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

HAZIRLIK MAÇLARI

17.00 Gaziantep FK - Hatayspor

18.00 Göztepe - Vukovar

18.00 Kasımpaşa - Hull City

20.00 Samsunspor - Westerlo

VOLEYBOL

- Erkekler Milletler Ligi

09.30 Türkiye - Brezilya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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