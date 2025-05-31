Murat Şahin: 'Hatayspor'un Süper Lig'e Dönmesi İçin Birlik ve Bütünlük Şart'

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, "Hatayspor'un tekrar Süper Lig'e dönmesi için şehrin dinamiklerine ihtiyacı var. İnşallah hep birlikte birlik ve bütünlüğü sağlayabilirsek, şu an ayrıldığımız Süper Lig'e geri döneriz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Hatayspor deplasmanda Çaykur Rizespor'a 5-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin açıklamalarda bulundu. Şahin, "Rizespor'u bugünkü galibiyetinden dolayı tebrik ediyor ve bundan sonra da başarılar diliyorum. Biz aslında buraya oldukça eksik bir kadroyla geldik. Genç oyuncularımızı daha çok getirdik çünkü geçen haftaki maçtan sonra, sezonun bitmesine yakın bazı oyunculara özellikle ben izin verdim. Bu maça, bazı gençleri oynatma şansı vermek için gelmiştik. Genel hatlarıyla izleyenler için, özellikle güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Hatayspor olarak bu sezon oynadığımız son Süper Lig maçıydı. Ancak önümüzdeki sezon için hazırlıklarımız devam ediyor. Bu konuyla ilgili çalışmalarımız var. Bugün beni sevindiren taraf, Demir'in performansıydı. Skor 5-2 olsa da, kalede bize güven verdi. Yiğit Ali'nin performansı önemliydi. Sonradan oyuna aldığımız gençlerin performansları da önemliydi. Dediğim gibi, ben geldikten sonra bizimle ikinci yarıda antrenman yapan tüm gençlere, kimi 5 dakika, kimi 10 dakika, kimi 45 ya da 90 dakika olmak üzere şans vermeye çalıştık. Bu sezon adına bizim için sevindirici taraflardan biri de buydu. Hatayspor'un tekrar Süper Lig'e dönmesi için şehrin dinamiklerine ihtiyacı var. İnşallah hep birlikte birlik ve bütünlüğü sağlayabilirsek, şu an ayrıldığımız Süper Lig'e geri döneriz" diye konuştu. - RİZE