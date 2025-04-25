Murat Şahin: Gelecek Sezon İçin Çalışmalarımıza Devam Ediyoruz

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, Beşiktaş maçının ardından, "Bundan sonra önümüzdeki sezonun hazırlığını yapıyoruz. Oyuncu grubumuzla ilgili tasarruflarımız olacak. Çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Atakaş Hatayspor, deplasmanda Beşiktaş'a 5-1 mağlup oldu. Maçın ardından Hatay temsilcisinin teknik direktörü Murat Şahin, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Oyuncu grubumuzla ilgili tasarruflarımız olacak"

Beşiktaş'ı tebrik ederek sözlerine başlayan Şahin, "Uzun süredir, özellikle Kayserispor maçından sonra oynadığımız bütün maçlarda iyi oynamamıza rağmen kırılma anlarında sıkıntılar yaşadık. Bu da iddiamızın çok aşağı düşmesinden sonra oldu. Bugün 2-1'e kadar oynanan oyundan memnunum. Bugün beni üzen oyun disiplinini bırakarak, Beşiktaş'a vermemiz. Bunun sonucunda da skor 5-1'e geldi. Bundan sonra önümüzdeki sezonun hazırlığını yapıyoruz. Oyuncu grubumuzla ilgili tasarruflarımız olacak. Çalışmalarımız devam ediyor. Kalan 5 maçı en iyi şekilde bitirip seneye takımızı geri getirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Ne idmana ne de maçlara taraftarımız gelebiliyor"

Murat Şahin, hem antrenman hem de maçları Mersin'de oynamanın kendileri için dezavantaj olduğunu kaydederek, "Hatayspor için en büyük sıkıntı hiçbir maçımızı seyircimizle oynayamıyoruz. Oyuncularımız kendi şehrinin takımı olduğunu hissedemiyor. Bu konuda sıkıntı yaşıyoruz. İdman tesislerimiz de Mersin'in 1 saat dışında. Depremden sonra en iyi şartlar verilemeye çalışılmış ama 4, 4.5 saatlik yol var. Ne idmana ne de maçlara taraftarımız gelebiliyor. Bu da büyük bir sıkıntı. Seneye İskenderun'da oynama planımız var. Kendi seyircimizin avantajını yaşayamıyoruz. Futbol bir gösteri oyunudur. Bunun için de seyirci lazım" şeklinde konuştu. - İSTANBUL