Murat Şahin: Galatasaray ile Aldığımız Puan Moral Verici

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları maça ilişkin, "Aldığımız bir puan, moral motivasyon açısından önemliydi" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Mersin'de oynanan karşılamada Atakaş Hatayspor, Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin açıklamalarda bulundu. İlk yarı oyuncularının mükemmele yakın oyun oynadıklarını belirten Şahin, "Bana 'bir puanı ister miydiniz?' deseniz ilk yarı itibarıyla memnun olmazdım ama ikinci yarı penaltı golünden sonra tabii ki doğal olarak eski hastalıklar diyebiliriz; biraz ortaya çıktı. Ama gene de takımın maç boyunca mücadelesinden, isteğinden, arzusundan çok memnunum. Aldığımız bir puan, moral motivasyon açısından bizim için önemliydi. İki gün içinde ne kadar etki edebilirsek etmeye çalıştık. Oyuncularım da zaman zaman elinden geleni yaptılar" diye konuştu.

"Maç, maç gideceğiz"

Takım olarak eksiklikleri olduğunu ifade eden Şahin, şöyle devam etti:

"Bu maçta da biraz ortaya çıktı ama bizim için önemli olan bundan sonraki süreçte bu puana ihtiyacımız vardı. Bundan sonra önümüzde Kasımpaşa deplasmanı ve içeride Antalya maçımız var. Bu iki maç çok önemli. Maç, maç gideceğiz. Ama her maç üç puana ihtiyacımız var. Galatasaray zaten gücünü biliyorsunuz. Ligin en iyi takımlarından biri ancak bu şekilde puan alabilirsiniz. Onu da bugün başardık. Daha çok yolumuz var. Bu savaşın içinde olmak için daha çok mücadele etmemiz lazım, eksiklerimizi daha çok gidermemiz lazım. Zamanımız var. Kasımpaşa maçı pazartesi. O zamana kadar hem kendi analizimizi hem rakip analizimizi yapıp bundan sonraki her maça 3 puan için çıkacağız. Bunu alacak gücümüz olduğunu oyuncularım bugün bana gösterdi. Bu onların ne yapabileceğini, neleri isteyebileceklerini bana gösterdi. Bu benim adıma sevindirici. Biz buraya bu mücadelenin içine oyuncu grubumu sokmak için geldik. İnşallah da başaracağız." - MERSİN