Murat Nehri'nde kano heyecanı sona erdi: 400 sporcu kıyasıya yarıştı

Bingöl'ün Genç ilçesinde Murat Nehri üzerinde düzenlenen kano yarışları, slalom müsabakalarının ardından tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Genç Kaymakamlığı ve Türkiye Kano Federasyonu koordinesinde 8 Mayıs'ta başlayan organizasyona 10 ilden yaklaşık 400 sporcu katıldı. Toplam 77 takımın mücadele ettiği yarışmalarda sporcular, zorlu parkurda derece elde edebilmek için yoğun çaba sarf etti. Murat Nehri'nde gerçekleştirilen yarışlarda sporcuların performansı izleyenlerden büyük alkış alırken, organizasyon renkli görüntülere sahne oldu.

Yarışmalar sonunda karma kategoride Rize Güneysu Spor Lisesi birinci oldu. Rize Tevfik İleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Giresun Espiye Şehit Cengiz Sarıbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü olurken, Bingöl Şehit Mehmet Koçdağı Anadolu Lisesi dördüncü sırada yer aldı.

Erkekler kategorisinde Rize Güneysu Spor Lisesi birinciliği elde ederken, Tunceli Spor Lisesi ikinci, Rize Çayeli Ahmet Hamdi İshakoğlu Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü oldu. Bingöl Şehit Mehmet Koçdağı Anadolu Lisesi ise dördüncü sırada yer aldı.

Kızlar kategorisinde ise Giresun Espiye Şehit Cengiz Sarıbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Rize Güneysu Spor Lisesi ikinci, Tunceli Spor Lisesi üçüncü ve Düzce Cumayeri Çok Programlı Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

Millet Bahçesi'nde düzenlenen törende dereceye giren takımlara kupaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
