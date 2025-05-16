Murat Karahan'dan Gençlerbirliği için Yeni Marş Müjdesi

Murat Karahan'dan Gençlerbirliği için Yeni Marş Müjdesi
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Dünyaca ünlü tenor Murat Karahan, Gençlerbirliği için yeni bir marş çalışması yapacağını duyurdu. Ayrıca Süper Lig için yeni şarkılar düşündüğünü de belirtti.

Dünyaca ünlü tenor Murat Karahan: Gençlerbirliği için yeni marş yolda

"Süper Lig için kafamda yeni şarkılar da var"

Paralimpik Milli Sporcu Öznur Cüre Girdi: Tek bir okta, bir rüzgarda hayatınız değişebiliyor

- Okçuluğu anlattıkça insanlar ilgi duymaya başladı

- Tarihe geçtim, şimdi iki dalda da madalya istiyorum

- Spor hep aklımdaydı, desteğin arttığını hissediyoruz

GALATASARAY

- Sarı-kırmızılı ekip, Kayserispor maçının hazırlıklarına başlayacak.

FENERBAHÇE

- Sarı-lacivertlilerde, Eyüpspor maçının hazırlıkları sürecek.

BEŞİKTAŞ

11.45 Siyah-beyazlılar, Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yapacağı antrenmanla devam edecek.

TÜRKİYE PROFESYONEL FUTBOLCULAR DERNEĞİ (TPFD)

11.00 TFF tarafından 3'üncü Lig'e gelen yaş sınırlamasıyla ilgili TPFD Başkanı Saffet Akyüz basın toplantısı gerçekleştirecek.

2'NCİ LİG YÜKSELME PLAY-OFF

- 2'nci Tur

16.00 68 Aksaray Belediyespor (2) - (2) Van Spor FK

16.00 GMG Kastamonuspor (0) - (1) Altınordu

BASKETBOL

- TBL Final 2. MAÇI

17.00 Esenler Erokspor - MKE Ankaragücü (1-0)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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