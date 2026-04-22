Milli Güreşçiler, Avrupa Şampiyonası'nda 1 Gümüş 1 Bronz Madalya Kazandı

Milli güreşçi Murat Fırat, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanırken, Cengiz Arslan bronz madalya elde etti. Şampiyonada başka milli sporcular da mücadele ediyor.

(ANKARA) - Milli güreşçi Murat Fırat, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanırken, Cengiz Arslan bronz madalya kazandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nın üçüncü gününde milli güreşçi Murat Fırat, 67 kilogram grekoromen stilde finalde Azerbaycanlı rakibi Hasrat Jafarov'a 7-5 mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Grekoromen stil 72 kilogramda bronz madalya maçında Cengiz Arslan, Hırvat rakibi Pavel Puklavec'i 7-6 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Grekoromen stil 97 kilogramda bronz madalya maçına çıkan Abdulkadir Çebi ise Ukraynalı rakibi Vladen Kozliuk'a 7-0 mağlup olarak, Avrupa 5'incisi olabildi.

Tiran'daki Avrupa Güreş Şampiyonası'nda yarın kadınlar serbest stilde 50 kilogram kategorisinde Evin Demirhan ve 68 kilogram kategorisinde Nesrin Baş altın, 55 kilogram kategorisinde Tuba Demir bronz madalya maçına çıkacak.

