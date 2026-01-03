'Mümkün değil' denilen oldu! Real Madrid'den Arda için şoke eden karar

Arsenal'in bir süredir Arda Güler'i kadrosuna katmak için Real Madrid'in nabzını yokladığı biliniyor. Haberde, Londra ekibinin milli futbolcu için 80-90 milyon euro bandına çıkmaya hazır olduğu ve baskısını sürdürdüğü belirtildi.

REAL MADRID'DEN "TAKAS" FORMÜLÜ

İddialara göre Real Madrid, Arda Güler'in ayrılığına daha önce kesin şekilde kapıyı kapatmıştı. Ancak son gelişmeyle birlikte Madrid ekibinin, Arsenal'e dikkat çeken bir teklifte bulunduğu kaydedildi.

Eflatun-beyazlıların, Arda Güler'i takas paketine dahil ederek Arsenal'in stoperi William Saliba'yı transfer etmek istediği öne sürüldü.

"SALIBA İÇİN GÜLER'DEN VAZGEÇEBİLİR"

Haberde yer alan değerlendirmede, Real Madrid'in Saliba'yı kadrosuna katmak adına Arda Güler'den vazgeçmeye karşı çıkmayabileceği ifade edildi. Arda'nın takım içindeki rolü ve pozisyon rekabeti de bu senaryoda önemli bir detay olarak öne çıktı.

SAVUNMA HATTI PLANLAMASI ETKİLİ OLDU

Real Madrid'in bu hamledeki temel gerekçelerinden birinin savunma hattındaki planlama olduğu vurgulandı. İddialara göre Militao'nun tekrar eden sakatlıkları, Alaba ve Rüdiger'in sezon sonunda ayrılma ihtimali nedeniyle Real Madrid'in stoper bölgesinde eksik kalabileceği değerlendirilerek Saliba transferinin öncelik haline geldiği aktarıldı.