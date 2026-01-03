Haberler

"Mümkün değil" denilen oldu! Real Madrid'den Arda için şoke eden karar

Güncelleme:
İspanya'da çıkan habere göre Real Madrid, Arda Güler için daha önce "satılmaz" çizgisindeyken bu kez takas formülünü gündeme aldı. Eflatun-beyazlıların, Arda Güler'i kullanarak Arsenal'den William Saliba'yı transfer etmek istediği öne sürüldü.

  • Real Madrid, Arda Güler'i Arsenal'in stoperi William Saliba ile takas etmeyi teklif etti.
  • Arsenal, Arda Güler için 80-90 milyon euro ödemeye hazır olduğunu belirtti.
  • Real Madrid'in savunma hattındaki oyuncu eksiklikleri nedeniyle Saliba transferini öncelik haline getirdiği iddia edildi.

Arsenal'in bir süredir Arda Güler'i kadrosuna katmak için Real Madrid'in nabzını yokladığı biliniyor. Haberde, Londra ekibinin milli futbolcu için 80-90 milyon euro bandına çıkmaya hazır olduğu ve baskısını sürdürdüğü belirtildi.

REAL MADRID'DEN "TAKAS" FORMÜLÜ

İddialara göre Real Madrid, Arda Güler'in ayrılığına daha önce kesin şekilde kapıyı kapatmıştı. Ancak son gelişmeyle birlikte Madrid ekibinin, Arsenal'e dikkat çeken bir teklifte bulunduğu kaydedildi.

Eflatun-beyazlıların, Arda Güler'i takas paketine dahil ederek Arsenal'in stoperi William Saliba'yı transfer etmek istediği öne sürüldü.

"SALIBA İÇİN GÜLER'DEN VAZGEÇEBİLİR"

Haberde yer alan değerlendirmede, Real Madrid'in Saliba'yı kadrosuna katmak adına Arda Güler'den vazgeçmeye karşı çıkmayabileceği ifade edildi. Arda'nın takım içindeki rolü ve pozisyon rekabeti de bu senaryoda önemli bir detay olarak öne çıktı.

SAVUNMA HATTI PLANLAMASI ETKİLİ OLDU

Real Madrid'in bu hamledeki temel gerekçelerinden birinin savunma hattındaki planlama olduğu vurgulandı. İddialara göre Militao'nun tekrar eden sakatlıkları, Alaba ve Rüdiger'in sezon sonunda ayrılma ihtimali nedeniyle Real Madrid'in stoper bölgesinde eksik kalabileceği değerlendirilerek Saliba transferinin öncelik haline geldiği aktarıldı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Demekki işi bitti

Haber YorumlarıMustafa Doğan:

Gündemde kalmak bazı ünlüler için ciddi reklam ücretlerine sebeb olur kazancın %35i reklam giderlerine ayrılırır bu ayrılmaz ise geri kalan %65olmaz....

Haber YorumlarıSelcuk Arslan:

Ayakları çok iyi ama koşu ve gücü oyundan düşürüyor Ardayı maalesef!!!

Haber Yorumlarıgökmen yıldırım:

Etiket peşinde koşanların bittiği yerdir Madrid ve Barcelona geçmiş olsun iyi bir oyuncunun bitişinin ayak sesleridir bunlar

