Mühürlü üç kapıdan geçiliyor! Wanda Nara servet değerindeki çantalarını özel odada saklıyor
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara, lüks çanta koleksiyonuyla dikkat çekiyor. Nara, Milano'daki evinde bulunan ve servet değerindeki çantaların yer aldığı odayı sosyal medyada paylaştı. Çanta koleksiyonunu hırsızlara karşı korumak için özel önlemler alan Nara, çantalarını sigortalattığını ve odaya girişin parmak izi ve şifreyle mühürlenmiş üç kapıdan geçilerek yapıldığını söyledi.
Galatasaray'ın golcüsü Icardi'nin hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelmeyi başarıyor. Ünlü isim bu kez ise çantalarıyla gündeme geldi.
"MÜHÜRLENMİŞ ÜÇ KAPIDAN GEÇİLİYOR"
Lüks çanta koleksiyoneri olan Nara'nın servet değerindeki bir oda dolu çantası görenleri şaşırttı. Wanda Nara özellikle hırsızlara karşı aldığı önlemi de açıkladı. Nara'nın Milano'daki evinde yer alan servet değerindeki çantalarının olduğu odayı görenleri şoke etti.
160'TAN FAZLA ÇANTASI VAR
Habertürk'te yer alan habere göre, 160'tan fazla çantası olan Wanda, çantalarının her birini titiz bir şekilde kullanıp saklayan Wanda Nara, yaptığı açıklamada, "Burada koleksiyonum var. Parmak izi ve şifreyle mühürlenmiş üç kapıdan geçmeniz gerekiyor" dedi.