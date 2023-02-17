Muhteşem üçlü dağılıyor! Chelsea'nin ortakları ile PSG'nin sahibi masaya oturdu

Yıldızlar topluluğu PSG'de takım içinde yaşanan anlaşmazlıklar ayyuka çıktı. Chelsea, PSG ile yol ayrımına gelen Neymar'ı gözüne kestirdi. Chelsea'nin ortakları ve PSG'nin sahibi Khelaifi, Paris'te masaya oturdu.

Fransız devi PSG'de Neymar krizi yaşanıyor. Bu sezon çok fazla eleştirilen ve bazı takım arkadaşlarıyla anlaşamadığı iddiaları nedeniyle hedef tahtasına koyulan Neymar, yeni bir macera arayışında.

PARİS'TE GÖRÜŞME

ESPN'deki habere göre; Chelsea'nin ortakları, Neymar için Paris'te PSG'nin sahibi Nasser al Khelaifi ile bir araya geldi. Yüksek maaşı sebebiyle oyuncuyu elden çıkarmakta zorlanan PSG, tüm ihtimalleri değerlendiriyor.

TAKIM İÇİNDE BÖLÜNME

PSG'de Messi ve Neymar'ın içinde yer aldığı Güney Amerikalı futbolcular ile Mbappe'nin başı çektiği Fransız futbolcular arasında problem olduğu iddiaları var. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un takımda kalması için özel uğraş verdiği Mbappe'nin PSG'den ayrılma ihtimali diğer yıldızlara göre daha az gözüküyor.