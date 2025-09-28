Muhteşem son! Rize'de kazanan 90+3'te belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Çaykur Rizespor'u Ben Ounes'in 90+3'te attığı golle 2-1 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçı Kasımpaşa, 2-1'lik skorla kazandı.
90+3'TE MUHTEŞEM SON
Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Pape Habib Gueye ve 90+3. dakikada Ben Ouanes kaydetti. Çaykur Rizespor'un tek golü 63. dakikada Giannis Papanikolaou'dan geldi.
8 PUANA YÜKSELDİ
Bu sonuçla birlikte 3 puanı alan Kasımpaşa, 8 puana yükseldi. Ev sahibi Çaykur Rizespor ise5 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Çaykur Rizespor, Antalyaspor deplasmanında 3 puan arayacak. Kasımpaşa, sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.