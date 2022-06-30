Adana Büyükşehir Muhtarlararası Futbol Turnuvası'nda Şampiyon Saimbeyli Oldu

Adana Büyükşehir Belediyesi'nce bu yıl ilk kez organize edilen ve 15 ilçe muhtarlarının katıldığı Muhtarlararası Futbol Turnuvası'nın final karşılaşması, İmamoğlu ile Saimbeyli takımları arasında Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Park Tesisleri futbol sahasında oynandı. Kupayı, İmamoğlu Muhtarlar Takımı'nı 1-0'lık skorla yenen Saimbeyli Muhtarlar Takımı kazandı.

İmamoğlu Muhtarlar Takımı ve Saimbeyli Muhtarlar Takımı arasındaki final maçını, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, TSYD Adana Şube Başkanı Kerim Hoşfikirer, Adana Büyükşehir Belediyesi bürokratları, Saimbeyli ve İmamoğlu'ndan gelen seyirciler ile çok sayıda vatandaş izledi.

Büyük mücadelenin yaşandığı ancak centilmenliğin elden brakılmadığı mücadelede kazanan İmamoğlu Muhtarlar Takımı'nı 1-0'lık skorla yenen Saimbeyli Muhtarlar Takımı oldu.

Şampiyon Saimbeyli Muhtarlar Takımı'na kupasını, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar takdim etti.

Turnuvada ikinciliği kazanan İmamoğlu Muhtarlar Takımı'na ise kupasını, İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse verdi.

"SPOR ARACILIĞIYLA SEVGİ, KARDEŞLİK VE BİRLİK ORTAMINA İHTİYACIMIZ VAR"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, memlekette büyük sıkıntıların yaşandığı bir dönemde sporun birleştirici, kaynaştırıcı gücünün bu turnuvayla bir kez daha görüldüğünü söyledi. Başkan Zeydan Karalar, "Spor, kardeşliği, dostluğu, bağları kuvvetlendiriyor. Memleketimizin en fazla ihtiyacı olan şey barış, sevgi, kucaklaşma, birliktelik. Bu ortamı tesis etmemiz gerek. Böyle bir barış mevsimini küçük de olsa başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Katkı koyan, emek veren tüm muhtarlarımıza sonsuz teşekkür ederim" dedi.

ANKA / Spor