Muhammet Yasir Dalma, Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 3. Olmayı Başardı

Gümüşhaneli milli bilek güreşi sporcusu Muhammet Yasir Dalma, bırakmak üzere olduğu spor dalında antrenörünün desteğiyle birlikte defalarca Avrupa ve dünya şampiyonu, son olarak da Moldova'da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda dünya 3.'sü oldu.

Gümüşhaneli 17 yaşındaki milli bilek güreşi sporcusu Muhammet Yasir Dalma, genç yaşına rağmen bilek güreşi şampiyonalarında adından söz ettirmeye devam ediyor. Ortaokul yıllarında milli takım antrenörü Davut Altuntaş tarafından keşfedilen ve bu süreçte birçok kez sporu bırakmak istemesine rağmen Altuntaş tarafından tekrar bilek güreşine yönlendirilen genç sporcu, 5 yıllık süreçte 3 Türkiye şampiyonluğu, 3 Avrupa şampiyonluğu ve 2 de dünya şampiyonluğu elde ederek madalya kazandı. Son olarak Moldova'da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 18 yaş altı 70 kilogram erkekler sağ kol kategorisinde dünya 3.'sü olan Muhammed Yasir Dalma'nın hedefi, önümüzdeki yıllarda yapılacak turnuvalarda şampiyon olup Türk bayrağını dalgalandırmak.

Muhammet Yasir Dalma: "Gezip eğlenmek daha cazip geliyordu ama Davut hocamız bana inandı"

Küçük yaşlarda okulunda yapılan seçmeler sonucunda bilek güreşi sporuna başladığını belirten Muhammet Yasir Dalma, "Bilek güreşi sporuna ortaokuldayken antrenörümüz Davut Altuntaş sayesinde başladım. Okulumuza gelerek seçme yaptılar, antrenörümüz de bendeki yeteneği keşfetti ve bu spora başladım. Ben de Davut hocadan eğitim alacağım için heyecanla başlamıştım. Onun sayesinde hala bu spora devam ediyorum. İlk başlarda antrenmanlar biraz zor geliyordu, çocuk olduğumuz için gezip eğlenmek daha cazip geliyordu. O süreçte Davut hocamız beni bilek güreşi sporuna tekrar döndürmek için çok uğraştı. Çok fazla emeği var üzerimde. 5 yıllık bu süreç içerisinde 3 tane Türkiye şampiyonluğu, 2 tane dünya şampiyonluğu, 3 tane de Avrupa şampiyonluğu aldım. Son olarak 2024'te Moldova'da düzenlenen dünya şampiyonasında da 3. oldum. Bu süreç içerisinde bayrağımızı hep kürsüde dalgalandırdık. Ben de son şampiyonada İstiklal Marşı'mızı okutmak isterdim ama bir dahaki sefere yine dünya şampiyonu olup İstiklal Marşı'mızı ve Türk bayrağını orada dalgalandırmak istiyorum" dedi.

Davut Altuntaş: "Başaracağına inandık ve destek çıktık"

Uzun yıllar boyunca başarılı milli sporcular yetiştirerek bilek güreşinde Gümüşhane'nin adından söz ettiren milli takım antrenörü Davut Altuntaş, "Yasir ile biz 5 sene önce bilek güreşine başlanmıştık. İlk olarak Ordu ilinde Gençler Türkiye Şampiyonası yapılmıştı. O dönem bilek güreşine yeni başladığı için başarılı olamamıştı. Ama biz kendisinin bu konuda yetenekli ve azimli olduğunu gördük. İlk başlarda kendisi bırakmak istemişti ama biz başaracağına inandığımızdan dolayı kendisine destek çıktık. Çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük ve antrenmanların sonucunda Yasir hem Avrupa şampiyonu oldu, dünya şampiyonu oldu ve bu sene Moldova'da düzenlenen dünya şampiyonasında 3. oldu. Gümüşhane olarak 2011 yılından beri hem ulusal hem de uluslararası arenada söz sahibiyiz. Şu anda Gümüşhane'de bu dalda 46 tane milli sporcumuz var. Son yıllarda da dünya ve Avrupa'da katıldığımız şampiyonalarda da Gümüşhane olarak ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyoruz. Son katıldığımız dünya şampiyonasında da 3 tane dünya şampiyonluğu 3 tane de dünya üçüncülüğü aldık. Toplamda 6 madalyayla döndük" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE