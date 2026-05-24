Haberler

Muhammed Salah veda etti! Liverpool sezonu tatsız kapattı

Muhammed Salah veda etti! Liverpool sezonu tatsız kapattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere Premier Lig'in 38. ve son haftasında Liverpool, sahasında Brentford ile 1-1 berabere kaldı. Liverpool'un efsane ismi Muhammed Salah ve Andrew Robertson, kulüpteki son maçına çıktı.

İngiltere Premier Lig'in 38. ve son haftasında Liverpool ile Brentford karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan mücadele, 1-1 berabere bitti. 

ANFIELD'DA KARŞILIKLI GOLLER

Ev sahibi ekibi Liverpool, 58. dakikada Curtis Jones'ın golüyle öne geçerken, Brentford'un beraberlik golü 64. dakikada Kevin Schade'den geldi.

GERRARD'IN REKORUNU GEÇTİ

Salah, Liverpool ile çıktığı son maçta Curtis Jones'un golünün asistini yaptı. Salah, 93 asist ile Steven Gerrard'ın rekorunu geride bırakarak Liverpool formasıyla Premier Lig'de en fazla asist yapan isim oldu.

SALAH VE ROBERTSON'A VEDA

Uzun süredir Liverpool'da forma giyen Muhammed Salah ve Andrew Robertson, takımlarıyla son maçına çıkarak taraftarlarına veda etti. 

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Liverpool sezonu 60 puan ile tamamladı. Konuk ekip Brentford ise ligin son maçında puanını 53'e çıkardı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Özgür Özel'in TBMM yürüyüşüne başsavcılıktan soruşturma

Özel'e bir kötü haber daha! TBMM yürüyüşüyle ilgili harekete geçildi
Süper Lig'e yükselen son takım Çorum FK oldu

Süper Lig'e yükselen son takım belli oldu
CHP'li Mahir Polat: Kılıçdaroğlu'na hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir

Kılıçdaroğlu hepsinin üstünü çizdi, partiden atılacaklar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan'dan duygusal bayram mesajı

Arda Turan bu kez ağlattı
Özgür Özel, TOMA'ya çıktı: Makam odasını meraklısına bıraktık

Özel, TOMA'nın üzerinde! Yeni makam odasının adresini verdi
Özgür Özel'in TBMM'deki odasına 'CHP Genel Başkanı' tabelası asıldı

Özgür Özel inadından vazgeçmiyor! Tabela makam odasına çakıldı

'Geliyor Kılıçdaroğlu' şarkısını yapan Onur Akın, tarafını belli etti

"Geliyor Kılıçdaroğlu" şarkısını yapmıştı! Tarafını belli etti
Arda Güler sahalara geri döndü, performansıyla parmak ısırttı

Yok artık Arda! İspanyollar şaştı kaldı

Bruno Fernandes Premier Lig tarihine geçti

Bu adamı kimse durduramadı! Yıllarca kırılamayacak rekor artık onun
Fenerbahçe'yi de ilgilendiriyordu! Aston Villa, Manchester City'i geriden gelip yıktı

Manchester City - Aston Villa maçında neler oldu neler