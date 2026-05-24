Muhammed Salah veda etti! Liverpool sezonu tatsız kapattı

İngiltere Premier Lig'in 38. ve son haftasında Liverpool ile Brentford karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan mücadele, 1-1 berabere bitti.

ANFIELD'DA KARŞILIKLI GOLLER

Ev sahibi ekibi Liverpool, 58. dakikada Curtis Jones'ın golüyle öne geçerken, Brentford'un beraberlik golü 64. dakikada Kevin Schade'den geldi.

GERRARD'IN REKORUNU GEÇTİ

Salah, Liverpool ile çıktığı son maçta Curtis Jones'un golünün asistini yaptı. Salah, 93 asist ile Steven Gerrard'ın rekorunu geride bırakarak Liverpool formasıyla Premier Lig'de en fazla asist yapan isim oldu.

SALAH VE ROBERTSON'A VEDA

Uzun süredir Liverpool'da forma giyen Muhammed Salah ve Andrew Robertson, takımlarıyla son maçına çıkarak taraftarlarına veda etti.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Liverpool sezonu 60 puan ile tamamladı. Konuk ekip Brentford ise ligin son maçında puanını 53'e çıkardı.