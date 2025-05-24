Muhammed Salah, Premier Lig'de Yılın En İyi Oyuncusu Seçildi

Muhammed Salah, Premier Lig'de Yılın En İyi Oyuncusu Seçildi
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Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah, Premier Lig'de bu sezon 37 maçta 28 gol ve 18 asistle 'Yılın en iyi oyuncusu' ödülünü kazandı. Salah, bu ödülü 2018 ve 2022 yıllarından sonra üçüncü kez elde etti.

İngiliz temsilcisi Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah, Premier Lig'de 'Yılın en iyi oyuncusu' seçildi.

İngiltere Premier Lig'de şampiyonun belli olmasından sonra bireysel ödüller de açıklanıyor. Liverpool'un şampiyonasında büyük pay sahibi olan Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, Premier Lig'de 'Yılın en iyi oyuncusu' ödülüne layık görüldü. İngiliz ekibinde 8. sezonunu geride bırakan Salah, 2018 ve 2022 yıllarından sonra 3. kez seçildi.

Mısırlı futbolcu, bu sezon Premier Lig'de 37 maçta 28 gol, 18 asistlik performans sergiledi. 32 yaşındaki futbolcu, ligde gol krallığında ilk sırada bulunuyor.

Sezonun son haftası yarın oynanacak maçlarla tamamlanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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